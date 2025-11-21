El País

Aumentan muertes de bebés y madres en Costa Rica

INEC difunde datos del 2024

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Los pies de un bebé en una incubadora.
En 2024, hubo una muerte infantil adicional por cada mil nacimientos, con respecto al 2023. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
INECmortalidad infantilmortalidad materna
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.