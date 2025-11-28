Atención, una bacteria en tacos: vea el lote contaminado de esta marca y qué hacer

El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria sobre la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en tacos de pollo congelados, marca Don Taco.

El lote detectado corresponde al 164-25-R, del producto de tacos de res criollos, con registro sanitario A-CR-22-03250 y vencimiento: 13/06/2026 indicado en el empaque.

Presencia de listeria monocytogenes en super tacos de res criollos congelados, marca Silvita. (Cortesía /La Nación)

De acuerdo con los resultados de análisis microbiológicos del Centro Nacional de Referencia en Inocuidad Microbiológica de Alimentos del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Crima-Inciensa), el producto “presentó aislamientos positivos por Listeria monocytogenes por lo que incumple con los parámetros establecidos en el Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de los Alimentos RTCA 67.04.50:17, para el Subgrupo 17.1: Comidas preparadas refrigeradas o congeladas".

La contaminación del producto se identificó mediante muestreos realizados en supermercados del país, como parte del control de alimentos que lleva a cabo el Ministerio de Salud.

La institución trabaja en el retiro del lote contaminado.

Al respecto, el Ministerio de Salud brindó las siguientes recomendaciones:

Evitar comprar o consumir el producto antes mencionado, especialmente si se trata de mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Suspender la distribución y comercialización del producto previamente mencionado.

En caso de tener el producto con el lote antes mencionado, desecharlos o devolverlos al punto de venta.

Si experimenta síntomas como: diarrea, fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares y ha consumido el producto antes mencionado, notificarlo al Ministerio de Salud, al correo uvc.correspondencia@misalud.go.cr y consultar a su médico o acudir a un centro de salud cercano.

Ministerio de Salud emite alerta por listeria en tacos congelados marca Don Taco. Conozca el número de lote, la fecha de vencimiento y las recomendaciones sanitarias