Atención pensionados: este día pagarán la pensión de marzo

La CCSS pagará la pensión de marzo a finales de mes. El calendario oficial también confirma la fecha del depósito de abril.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó la fecha del pago de la pensión correspondiente a marzo para las personas afiliadas al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y al Régimen No Contributivo (RNC).

El depósito se realizará el 31 de marzo, según el calendario oficial establecido por la Gerencia de Pensiones.

El giro corresponde al monto mensual asignado a cada pensionado. El dinero se deposita en la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario en el sistema institucional.

La institución solicitó a los pensionados verificar que su cuenta bancaria esté activa y correctamente registrada. Esta condición resulta necesaria para recibir los fondos sin atrasos ni inconvenientes.

El régimen IVM contempla beneficios adicionales para las personas pensionadas. Entre ellos se incluye el aguinaldo de diciembre, que equivale a la doceava parte del monto recibido entre noviembre y octubre. Este pago se entrega junto con la pensión de ese mes.

Otro derecho vigente es la cobertura del Seguro de Salud, que protege al pensionado y a las personas que estén aseguradas a su nombre mientras la pensión permanezca activa.

De acuerdo con el mismo calendario oficial, la CCSS indicó que el pago de la pensión de abril se realizará el 30 de abril.