Atención pensionados: este día pagarán la pensión de marzo

La CCSS definió el día del pago de la pensión de marzo y recordó un requisito importante para recibir el depósito sin atrasos

Por Damián Arroyo C.
La CCSS pagará la pensión de marzo a finales de mes. El calendario oficial también confirma la fecha del depósito de abril.
Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

