El País

Atención conductores: suspenden cierre de la ruta 32 que estaba previsto para este miércoles

La Fiscalía suspendió la diligencia judicial que obligaría a interrumpir el tránsito durante cuatro horas en el sector de La Unión, Guápiles

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Por Silvia Ureña Corrales
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Ruta 32 Kilómetro 31
La Fiscalía suspendió la diligencia que obligaría a cerrar la ruta 32 este miércoles y anunciará posteriormente una nueva fecha. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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