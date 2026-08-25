Atención conductores: suspenden cierre de la ruta 32 que estaba previsto para este miércoles

La Fiscalía suspendió la diligencia que obligaría a cerrar la ruta 32 este miércoles y anunciará posteriormente una nueva fecha.

Quienes tenían previsto viajar entre San José y Limón este miércoles 26 de agosto ya no enfrentarán el cierre anunciado durante cuatro horas en la ruta 32. La Fiscalía Adjunta de Pococí suspendió la diligencia judicial que obligaría a interrumpir el tránsito.

La Fiscalía informó este martes 25 de agosto de que la suspensión obedeció a motivos ajenos a esa oficina. La institución comunicará posteriormente la nueva fecha para realizar el procedimiento.

Inicialmente, las autoridades anunciaron un cierre total entre las 8 a. m. y las 12 m. en el kilómetro 55 de la Ruta 32, en La Unión, Guápiles de Pococí, Limón.

La interrupción afectaría ambos sentidos de circulación, tanto San José–Limón como Limón–San José. El punto previsto para la diligencia se ubica aproximadamente un kilómetro al este de La Unión.

El objetivo del cierre era permitir a la Fiscalía Adjunta de Pococí efectuar una diligencia judicial, como parte de una investigación relacionada con un caso por el presunto delito de lesiones culposas.

La diligencia requería mantener completamente cerrado ese tramo de la ruta 32 durante cuatro horas. Por esa razón, inicialmente se solicitó a las personas conductoras considerar rutas alternas y evitar el sector.

Sin embargo, con la suspensión comunicada por la Fiscalía, el cierre previsto para este miércoles quedó sin efecto. La institución no indicó en su comunicación cuándo realizará nuevamente la diligencia.

La Fiscalía señaló que informará la nueva fecha una vez que esta se defina.