Así quedarán los feriados del 2026: varios caerán en fin de semana

El calendario del 2026 incluye cuatro feriados que caen en fin de semana, con reglas específicas sobre pago y disfrute.

Varios de los feriados oficiales del 2026 en Costa Rica coincidirán con sábados y domingos, lo que limita la posibilidad de descanso adicional para una parte importante de la población trabajadora. En total, cuatro fechas se ubican durante el fin de semana.

Estos feriados mantienen su fecha oficial y no se trasladan a otro día hábil.

Los feriados del 2026 que caen en sábado o domingo

Día de Juan Santamaría: El sábado 11 de abril se conmemora esta fecha histórica. Se trata de un feriado de pago obligatorio, aun cuando coincida con un día no laborable para muchas personas.

Anexión del Partido de Nicoya: Esta celebración nacional caerá el sábado 25 de julio. La fecha mantiene su carácter de feriado de pago obligatorio, conforme al Código de Trabajo.

Virgen de los Ángeles: La festividad religiosa se celebrará el domingo 2 de agosto. Este feriado es de pago no obligatorio, por lo que su remuneración depende de la modalidad salarial y de si la persona labora ese día.

Día de la Madre: El sábado 15 de agosto será feriado de pago obligatorio, pese a coincidir con fin de semana. Esta es una de las fechas con mayor impacto para sectores como comercio y servicios.

Qué ocurre cuando el feriado cae en fin de semana

Cuando un feriado coincide con sábado o domingo, no se traslada a otro día. En los feriados de pago obligatorio, si la persona trabajadora labora ese día, el patrono debe reconocer pago doble, según la normativa laboral vigente.

En los feriados de pago no obligatorio, el pago solo aplica si la persona trabaja, con las reglas correspondientes según la modalidad salarial.

El resto del calendario no coincide con fines de semana

Los demás feriados del 2026 se ubican entre semana, lo que permite mayor posibilidad de descanso o planificación laboral. Entre ellos figuran Año Nuevo, Semana Santa, el Día del Trabajador, la Independencia y la Navidad.

¿Qué implica un feriado de pago no obligatorio?

En estos casos, el pago varía según el tipo de remuneración. Las personas trabajadoras con salario mensual o quincenal, y quienes laboran en comercio con pago semanal, recibirán el salario completo si no trabajan ese día.

Si deben trabajar, el empleador debe pagar un día sencillo adicional, es decir, doble pago. Las horas extra se compensan con una tarifa triple por hora.

Por otra parte, quienes trabajan en empresas no comerciales con pago semanal, solo recibirán pago si trabajan ese día. En caso de hacerlo, se paga el salario regular, y si laboran horas extra, se abona tiempo y medio por cada hora adicional.

Feriados con su fecha y pago en 2026