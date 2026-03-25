El País

Así puede casarse gratis por lo civil en Costa Rica: requisitos y tiempos clave

Conozca los requisitos, horarios y pasos para celebrar un matrimonio civil en Costa Rica, según el Registro Civil. Incluye documentos, plazos y condiciones

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Por Silvia Ureña Corrales
El matrimonio civil en Costa Rica requiere cita previa, documentos vigentes, testigos y publicación en La Gaceta, con un plazo de hasta 3 meses.
El matrimonio civil en Costa Rica requiere cita previa, documentos vigentes, testigos y publicación en La Gaceta, con un plazo de hasta 3 meses. (Canva stock/Zeinab Ghassemi de Pexels / Africa images)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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