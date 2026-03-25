Así puede casarse gratis por lo civil en Costa Rica: requisitos y tiempos clave

El matrimonio civil en Costa Rica requiere cita previa, documentos vigentes, testigos y publicación en La Gaceta, con un plazo de hasta 3 meses.

Cada vez más parejas en Costa Rica buscan formalizar su relación mediante el matrimonio civil, impulsadas también por el hecho de que este trámite es gratuito ante el Registro Civil. Este beneficio ha incrementado el interés por conocer los requisitos, plazos y condiciones necesarias para completar el proceso.

La institución detalla que las parejas deben presentarse juntas para firmar la solicitud, con documentos de identidad vigentes, y cumplir con una serie de pasos previos antes de obtener una cita para la ceremonia.

Uno de los elementos clave es la presentación conjunta de los contrayentes, quienes deben acudir personalmente a iniciar el trámite. Ambos deben portar su cédula en buen estado si son nacionales o documentación migratoria válida si son extranjeros.

En el caso de personas extranjeras, el proceso incluye la entrega de certificaciones apostilladas, como el acta de nacimiento y el estado civil, además de traducciones oficiales si los documentos no están en español.

Otro requisito obligatorio es la designación de dos testigos, cuyos datos deben presentarse desde la solicitud. Estas personas deben asistir el día de la ceremonia y confirmar que no existen impedimentos legales para el matrimonio.

El trámite también exige la publicación de un edicto en La Gaceta, cuyo costo debe ser asumido por los solicitantes. Este paso forma parte del proceso legal previo a la celebración del matrimonio.

Además, se solicita proporcionar un correo electrónico y número de teléfono, que serán utilizados exclusivamente para notificaciones relacionadas con el trámite.

En cuanto a la atención, el Registro Civil recibe solicitudes en oficinas centrales de lunes a viernes entre las 8 a. m. y 10 a. m., con un límite de 10 cupos diarios. Las ceremonias se realizan entre las 7 a. m. y 2 p. m., según la disponibilidad de citas.

El proceso tiene un plazo estimado de resolución de 2 a 3 meses, condicionado a la disponibilidad de agenda y al cumplimiento de todos los requisitos, incluida la publicación del edicto.

El Registro Civil indica que el servicio de celebración del matrimonio civil es gratuito, aunque los usuarios deben asumir costos asociados como publicaciones o documentos requeridos.

Para consultas, las personas pueden contactar a la Unidad de Matrimonios mediante el correo oficial o al teléfono 2287-5555, con extensiones habilitadas para atención directa.

Puede obtener más información de los requisitos y el proceso en: https://www.tse.go.cr/pdf/requisitosytramites/Celebracion-Matrimonio-Civil.pdf