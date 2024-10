Arte y moda se unen para apoyar lucha contra cáncer de mama

Transportarse en el tiempo con un show que mostrará la moda de la década de 1960, observar arte y escuchar buena música, tener la oportunidad de comprar obras de arte y moda. Todo esto ocurrirá bajo la sombrilla de una buena causa: ayudar a las pacientes con cáncer de mama.

Justo ese es el propósito del evento Sixties Hope Gala, que se llevará a cabo este 29 de octubre a las 7:30 p. m. en el Santa Ana Country Club.

Valeria Aguiluz, organizadora de la actividad, siempre ha sido amante del arte y la moda. De hecho, estudió moda e historia de la moda, por lo que unió estas pasiones para una pasarela, una exposición de la artista plástica costarricense Sofía Tristán y la música de la cantante nacional Michelle González.

“Habrá una subasta de una obra de Sofía y de los artículos coleccionables de la pasarela de moda. Es un evento muy dinámico”, comentó Aguiluz.

En un inicio, ella quería promover la moda y las artes, pero después quiso darle un propósito más allá para su evento. El cáncer ha afectado a personas muy cercanas; su padre murió como consecuencia de esta enfermedad hace 19 años, y su esposo recibió ese mismo diagnóstico hace dos. Una de sus tías falleció por cáncer de mama y otra lo padece.

Por todas estas razones, supo que quería ayudar a los pacientes. Además, octubre es el mes del cáncer de mama, por lo que quiso ayudar a quienes lo viven, a través de la Fundación Alma Fuerte.

“Cuando contacté a la Fundación me gustó su trabajo. La fundadora estuvo en el Hospital San Juan de Dios y vivió ahí su proceso de quimioterapia. Me gustó porque me dijo que no iba a recibir dinero, sino que íbamos a ir juntas a comprar lo que hace falta, sé que faltan cobijas, almohadas, un televisor y apoyo para acompañamiento psicológico. Todo esto puede mejorar la calidad de vida de las personas", aseguró.

El evento también contará con el testimonio de las personas de la Fundación, para que los participantes tengan una visión más cercana de la enfermedad.

Participar del evento y combatir el cáncer de mama

El cáncer de mama es el más común y letal para las mujeres costarricenses. Este 29 de octubre un evento recaudará fondos para quienes viven esta enfermedad.

En ese espíritu de revivir la década de 1960, la idea es que quienes asistan a la actividad lleven un vestuario inspirado en esa época.

El evento tiene cupo limitado, por lo que es necesario apartar con antelación. Para más detalles, pueden escribir al 8814 4142 y obtener información.

“Es un evento para ir y ayudar, ya sea comprando un artículo, participando de la subasta o dando una donación voluntaria, pero también para disfrutar del arte", destacó.

Impacto del cáncer de mama

El cáncer de mama es el más común y letal para las mujeres en Costa Rica. Datos del Registro Nacional de Tumores indican que para 2022 (año más reciente para el cual hay información), 1.226 mujeres y seis hombres fueron diagnosticados con esta enfermedad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el año pasado, 423 mujeres y cuatro hombres fallecieron debido a las complicaciones de este tumor.

Por ello, causas como esta buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes.