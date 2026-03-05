Fallece Leonel Fonseca, el primer regulador general de Costa Rica

Leonel Fonseca fue el primer regulador del país tras la creación de la Aresep.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) confirmó el fallecimiento del exregulador general Leonel Fonseca Cubillo.

Fonseca, quien tenía 87 años de edad, fue el primer regulador de Costa Rica, cargo que desempeñó entre 1998 y el 2002. Antes de ocupar ese cargo, fungió como encargado del Servicio Nacional de Electricidad (SNE), ente que dio paso a la Aresep en la década de los 90.

Durante su gestión, tuvo como principales tareas consolidar el sistema regulatorio en el país, mejorar su estructura organizativa para regular los servicios de energía, concesión de obra pública, telecomunicaciones, agua, saneamiento ambiental, combustibles y transportes, según el detalle incluido en el mismo sitio web de esa entidad.

La Junta Directiva de la Aresep emitió un mensaje a través de las redes sociales en el que se solidarizan con los familiares de Cubillo.