Anuncio de iPads a mitad de precio provocó tumulto y frustración en Multiplaza Escazú; la Polícía debió intervenir

La promesa de poder comprar un iPad de la marca Apple a mitad de precio provocó que decenas de personas llegaran desde muy temprano a Multiplaza, en Escazú, formando un tumulto en el centro comercial.

La tienda Icon, distribuidora de la marca Apple, anunció en sus redes sociales que, con la renovación de la tienda, 100 clientes podrían aprovechar la oferta. Sin embargo, horas después de aguardar en una fila y de que muchas personas manifestaran su molestia por la espera y la aglomeración, les avisaron que el evento se cancelaba.

Así lo narró este 29 de marzo una joven que llegó junto a su novio desde las 8 a. m.

Desde días atrás, la empresa anunció la renovación de Icon a Apple Premium Partner, la primera tienda de este tipo en Costa Rica. Para el evento, ofrecieron “descuentos increíbles” durante el sábado 29 y el domingo 30, siendo la rebaja del iPad 10,9″ lo que más interés generó en los clientes.

En la página web de Icon, el iPad de 10,9 pulgadas de 64 G tiene un precio de $449, pero con la promoción quedaba en $224.5.

En redes sociales, la empresa anunció que, a las 9 a. m., las personas podrían ingresar por el restaurante Hooligans y que, a las 10 a. m., abrirían la tienda. En ese momento, las 100 primeras personas recibirían el cupón que les otorgaría el 50% de descuento en el dispositivo.

Decenas de personas se aglomeraron en Multiplaza Escazú con la intención de ser los primeros 100 que recibirían un cupón de Icon para comprar un iPad a mitad de precio. Finalmente, la tienda canceló el evento. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)

La muchacha, quien pidió resguardar su identidad y que salió de Barva de Heredia, desde las 7 a. m., contó que es diseñadora y que tenía la intención de comprar el iPad para trabajar; sin embargo, ni ella ni los otros asistentes lo consiguieron, lo que causó una frustración colectiva.

La joven dijo que, en un momento, los guardas de Mutiplaza Escazú les dijeron que el evento se suspendía. Asimismo, señala que incluso la Fuerza Pública y la Policía Municipal de Escazú se presentaron al lugar en el que el ambiente era cada vez más tenso entre la multitud.

“Ellos (los policías) sí lo manejaron todo con mucho respeto, pero la seguridad de Multiplaza, además de que nunca ayudaron a mantener el orden desde el principio, tenían una actitud fea”, narró. Agregó que nunca hubo un guarda para coordinar las filas.

“Nunca vi uno, (se presentaron) hasta el puro final cuando se descontroló. Nos quedamos en la fila esperando el comunicado oficial de Icon y, cuando lo hicieron, lla gente se empezó a ir”, añadió.

Sofía Vargas, otra joven que fue con la intención de comprar el iPad, contó que ella llegó con un amigo desde las 5 a. m. y que, entre las 8 y 9 a. m., las personas empezaron a desesperarse y a pelear. Luego de esto, asegura que llegó la Policía.

“Dijeron que a las 10 a. m. empezaba todo y eran las 11 a. m. y aún no había señales de nadie. Luego anunciaron que ya no. Lo único que hicimos fue ir a perder el tiempo y al final también ponernos en peligro con tanta gente peleando”, dijo la muchacha.

Esta fue la publicación con la que Icon anunció la oferta de iPads a mitad de precio. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Largas filas y tensión

La diseñadora contó que esta mañana, luego de entrar por puertas distintas para alcanzar un espacio en la fila, su pareja logró ubicarse entre las primeras 94 personas esperando la apertura de la tienda.

“Pensamos que teníamos el iPad asegurado, realmente. (Eso fue pasadas las 8 a. m.) Después abrieron el resto de las puertas (del mall) y fue un desorden. La gente que vio que no estaba dentro de las 100 primeras empezó a ponerse como malcriada; no se querían mover del frente de la tienda, no querían hacer fila ni irse. La gente de Icon dijo que iba a abrir los portones hasta que se disipara la gente, pero no pasó nunca. La gente se puso un poco violenta, no hubo golpes ni nada físico, pero el ambiente era tenso”, detalló.

“Al principio, solamente abrieron para decir que necesitaban orden, pero la fila nunca avanzó porque nunca abrieron para que ingresáramos”, lamentó.

En la cuenta de Facebook de Icon, personas han compartido imágenes y videos de las largas filas que se hicieron en el centro comercial. Asimismo, han expresado su malestar, pues aseguran que hubo quienes llegaron desde la madrugada para conseguir el dispositivo en oferta.

“Toda la situación fue muy sobreestimulante para mí, porque soy autista y ni siquiera valió la pena. Todavía, si no hubiera estado dentro de los primeros 100, pero sí estábamos y nos emocionamos porque creímos que lo habíamos logrado”, confió la joven.