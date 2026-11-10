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El País

Ampliación de ruta 27 iniciaría el próximo año: este sería el plazo de las obras y el plan para que las ejecute la misma concesionaria sin aumentar los peajes

Empresa estimó costo de las obras para ampliar la ruta 27 en $300 millones y plazo de ejecución de dos años y medio

Presas en General Cañas y Ruta 27
El MOPT asegura que esta primera etapa busca atender el tramo que presenta la condición de congestión vial más crítica. Rafael Pacheco Granados
Patricia Recio