Alertan sobre intento de estafa a periodistas mediante suplantación del Colper

Usurpadores se hacen pasar por el Colper para ofrecer beneficios inexistentes y así cometer fraude.

El Consejo del Fondo de Mutualidad del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper) alertó sobre un intento de estafa dirigido a personas colegiadas, mediante suplantación de identidad y uso no autorizado de su imagen institucional.

Desde agosto, la institución realiza una campaña oficial de actualización de datos, que únicamente se canaliza mediante el número 2528-7085. Sin embargo, personas ajenas al Colper están utilizando un número distinto, el 6272-4958, para contactar por llamadas y mensajes de WhatsApp, haciéndose pasar por funcionarios del Fondo.

Los estafadores ofrecen transferencias de dinero o pólizas de vida anticipadas, que en realidad son falsas. El Fondo de Mutualidad recalcó que no solicita información confidencial ni gestiona trámites financieros a través de teléfonos o aplicaciones de mensajería.

La institución informó que ya inició acciones legales y judiciales para enfrentar este caso.

El presidente del Consejo, Wilberth Quesada Céspedes, indicó que ningún funcionario está autorizado a pedir contraseñas, números de cuenta o claves bancarias. Toda gestión se debe realizar únicamente mediante la unidad administrativa del Fondo.

Se exhortó a las personas colegiadas a verificar la autenticidad de cualquier comunicación y reportar de inmediato cualquier intento de fraude a través de los canales oficiales:

Fondo Colper : 2233-6440 / 8404-9455 / fondo@colper.or.cr

: 2233-6440 / 8404-9455 / fondo@colper.or.cr Colper: 2223-5850 / 8688-1540 / recepcion@colper.or.cr

El Consejo del Fondo reiteró su compromiso con la transparencia, la seguridad de los datos personales y la protección de las personas colegiadas.