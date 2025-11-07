El País

Alertan sobre intento de estafa a periodistas mediante suplantación del Colper

Fondo de Mutualidad del Colper advierte sobre falsos funcionarios que buscan robar información confidencial

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Usurpadores se hacen pasar por el Colper para ofrecer beneficios inexistentes y así cometer fraude. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaColper
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.