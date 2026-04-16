Alcaldesa de Limón asume vicepresidencia del Foro Permanente para Personas Afrodescendientes de la ONU

Ana Matarrita McCalla representa a Costa Rica ante las Naciones Unidas en la quinta sesión del Foro Permanente para Personas Afrodescendientes, en abril del 2026.

La alcaldesa de Limón, Ana Matarrita McCalla, fue nombrada vicepresidenta del Foro Permanente para Personas Afrodescendientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según confirmaron el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la delegación del organismo en Costa Rica.

“Este nombramiento consolida la presencia de Costa Rica en espacios estratégicos de toma de decisiones y diálogo internacional en materia de derechos humanos“, destacó la Cancillería.

La designación se produjo durante la quinta sesión del Foro, que se celebra del 14 al 17 de abril de 2026 en Ginebra, Suiza. Matarrita McCalla participa en el encuentro en su calidad de experta miembro de este órgano, cargo para el cual fue electa en noviembre de 2024.

De acuerdo con la delegación oficial, el encuentro es presidido por la experta bahameña en derechos humanos, Gaynel Curry, mientras que la relatoría está a cargo del colombiano Pastor Murillo.

¿Qué es el Foro Permanente para Personas Afrodescendientes?

El Foro Permanente para las Personas Afrodescendientes fue establecido oficialmente el 2 de agosto de 2021 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Este mecanismo funciona como una plataforma consultiva diseñada para mejorar la seguridad, calidad de vida y medios de subsistencia de las poblaciones afrodescendientes a nivel global.

Además, actúa como órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos, en sintonía con el Decenio Internacional para los Afrodescendientes.