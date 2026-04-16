El País

Alcaldesa de Limón asume vicepresidencia del Foro Permanente para Personas Afrodescendientes de la ONU

La alcaldesa de Limón, Ana Matarrita McCalla, fue designada vicepresidenta del Foro Permanente para Personas Afrodescendientes de la ONU en Ginebra.

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Por Yucsiany Salazar
Ana Matarrita McCalla representa a Costa Rica ante las Naciones Unidas en la quinta sesión del Foro Permanente para Personas Afrodescendientes, en abril del 2026.
Ana Matarrita McCalla representa a Costa Rica ante las Naciones Unidas en la quinta sesión del Foro Permanente para Personas Afrodescendientes, en abril del 2026. (Foro Permanente Afro Onu Delegación CR /Redes sociales)







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Alcaldesa de LimónAna Matarrita McCallaONUForo Permanente para Personas Afrodescendientes
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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