Alajuela se prepara para conmemorar los 170 años de la Batalla de Rivas

Alajuela se preparara para los 170 años de la Batalla de Rivas e ilumina el centro de la ciudad. (Municipalidad de Alajuela /Municipalidad de Alajuela)

Alajuela entra en días de conmemoración. Este 2026 se cumplen 170 años de la Batalla de Rivas, ocurrida el 11 de abril de 1856 en Nicaragua, cuando las tropas costarricenses enfrentaron a los filibusteros liderados por William Walker.

Aquel episodio, inscrito en la Campaña Nacional, se mantiene como uno de los momentos clave en la defensa del país. En esa jornada tomó forma una de las figuras más presentes en la memoria colectiva costarricense: la de Juan Santamaría, cuyo nombre quedó ligado a esa fecha y a su conmemoración año tras año.

Monumento a la memoria de Juan Santamaría, para perpetuar de ese modo el recuerdo glorioso de aquel héroe de la Campaña Nacional de 1856. Esta estatua fue realizada por el escultor francés Arístide Croisy, a quien se le había encomendado su realización y se inauguró el 15 de setiembre de 1891. (Rafael Pacheco Granados)

Agenda conmemorativa

En ese contexto, la ciudad organiza una agenda que combina actos cívicos, propuestas culturales y espacios para el encuentro ciudadano.

Desde días previos, el centro empieza a transformarse: la iluminación y la decoración toman como referencia elementos ligados a la historia de la Batalla de Rivas o a símbolos locales como los mangos, especialmente en los alrededores del Parque Juan Santamaría, donde se concentran buena parte de las actividades.

La iluminación conmemorativa de la Batalla de Rivas se lucirá en Parque Juan Santamaría y alrededores. (Municipalidad de Alajuela /Municipalidad de Alajuela)

La programación arranca el 10 de abril a las 9:00 a.m. con el pasacalles El legado de los héroes: cuando ardió la patria.

El recorrido saldrá del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría y avanzará hasta el mural del artista Carlos Aguilar, una obra que actualmente se encuentra en proceso de restauración por parte de la municipalidad.

Ese mismo día, a las 7:30 p.m., el museo será escenario de la obra La Tea Fulgurante, del dramaturgo Jorge Arroyo.

El 12 de abril, la agenda se abre a la participación de los más pequeños con la carrera infantil Corriendo por la historia, a partir de las 8:30 a.m. en el parque central.

Una semana después, los días 18 y 19 de abril, se llevará a cabo la cuarta edición de la Feria del Libro El Héroe 2026, organizada en conjunto con el museo.

Luces patrias en Alajuela marcan el inicio de las celebraciones del 11 de abril. (Municipalidad de Alajuela /Municipalidad de Alajuela)

El día central: 11 de abril

La jornada principal se vivirá el sábado 11 de abril. Desde tempranas horas se desarrollará el acto cívico oficial, con presencia de autoridades nacionales y locales, junto a delegaciones estudiantiles que participan cada año en este homenaje.

A partir de las 7:30 a.m., las calles de Alajuela recibirán los desfiles tradicionales, en los que participarán 39 delegaciones de centros educativos. Bandas, comparsas y presentaciones recorren la ciudad como parte de una tradición que se mantiene vigente en la memoria colectiva.

El cierre de la jornada llegará por la noche con el “baile de la polilla”, programado para las 7:00 p.m. La actividad contará con la participación de agrupaciones nacionales como Son de Tiquicia y Banda Chiqui Chiqui.

Cientos de alajuelenses alistan sus mejores pasos para bailar en el famoso "baile de la polilla". Fotos: Francisco Barrantes (Francisco Barrantes)

Con una agenda cargada de tradición, historia y cultura, Alajuela se prepara para conmemorar una de las fechas más emblemáticas del país, reafirmando el legado de Juan Santamaría y el espíritu patriótico que une a los costarricenses.