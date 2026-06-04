Ahora puede consultar en línea todas las rutas y paradas de autobús de Costa Rica

La información sobre rutas de autobús en Costa Rica ahora puede consultarse en línea mediante una herramienta interactiva del CTP.

Los usuarios podrán consultar en línea todos los recorridos autorizados de autobús en todo el país, así como las paradas habilitadas para cada ruta, a través de una herramienta gratuita y de fácil uso disponible en el sitio web del Consejo de Transporte Público (CTP).

Se trata del Visor una herramienta de consulta de referencia que permite visualizar de manera clara toda la información relacionada con el transporte público de autobús en Costa Rica.

Entre sus principales funcionalidades se encuentran:

Paradas autorizadas: Consulta de todas las paradas habilitadas en el país para cada sentido de circulación, con opción de filtrar por provincia, cantón y distrito.

Recorridos de Servicio de Ruta Regular: Visualización detallada de todos los ramales autorizados, incluyendo el desplazamiento por sentido de circulación y las paradas asignadas a cada trayecto.

Consulta por parada específica: Permite identificar qué desplazamientos utilizan una parada determinada.

Descarga de información: Los resultados de cualquier consulta pueden descargarse en diferentes formatos digitales.

CTP pone a disposición del público nuevo Visor Interactivo de rutas y paradas de autobús

El Visor institucional es el resultado de un proceso de desarrollo que inició en el año 2021.

Con esta apertura al público, la institución da respuesta a una necesidad histórica, la falta de información pública disponible sobre el transporte público autorizado en el país.