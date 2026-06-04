El País

Ahora puede consultar en línea todas las rutas y paradas de autobús de Costa Rica

El CTP habilitó una herramienta digital que permite consultar de manera detallada las rutas de autobús autorizadas en Costa Rica y sus respectivas paradas.

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Por Libia Solano Meza
Buses, paradas y pasajeros
La información sobre rutas de autobús en Costa Rica ahora puede consultarse en línea mediante una herramienta interactiva del CTP. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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