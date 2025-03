Aeropuerto de la zona sur lleva dos años varado

El 18 febrero del 2023, acompañado de su entonces ministro de Obras Públicas, Luis Amador; el presidente Rodrigo Chaves prometió por primera vez a los vecinos de la zona sur que le pondría “turbinas” al desarrollo de esa región, tras más de 12 años de “letargo”, con la construcción de un nuevo aeropuerto internacional.

En esa oportunidad, el mandatario dijo que se debían construir 2.600 metros de pista y que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Aviación Civil deberían trabajar juntos, además se anunció el inicio de los estudios arqueológicos necesarios, pues el emplazamiento donde se ubicaría el aeropuerto se encuentra en medio de cuatro sitios arqueológicos que convirtieron esa zona en Patrimonio de la Humanidad.

Luis Amador y Rodrigo Chaves durante el anuncio del nuevo aeropuerto en febrero del 2023. (Presidencia/Presidencia)

Amador sostuvo en esa misma oportunidad, que tardarían alrededor de año y medio en “exploración” y un año en recuperación.

Dos años después, durante una gira en la misma zona el discurso del Gobierno resultó mucho más conservador.

Ante la consulta de un medio de comunicación local, durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, el pasado 19 de febrero, Chaves sostuvo de que el proyecto “hay que planearlo muy bien” y aseguró que los estudios arqueológicos tardaron dos años, pero ya cuentan con los resultados, que indicaron que “no hay tesoros arqueológicos importantes” por lo que la terminal aérea se puede construir.

El ministro de Obras Públicas, Efraím Zeledón agregó que este año iniciarían los estudios ambientales, y la recuperación arqueológica que determinó el estudio.

Posteriormente, se debería llevar a cabo la contratación para el plan maestro, que sería el que indique los detalles sobre cómo y dónde debe hacerse el aeropuerto, así como su costo, para entonces iniciar la búsqueda del financiamiento y contratación.

Pese al detalle de los pendientes, Chaves concluyó que si bien no estaría en este Gobierno “por ahí del 2027 lo veremos hecho una realidad”.

La Nación envió consultas al Director de Aviación Civil, Marcos Castillo, para conocer los resultados de dicho estudio, además si tras ese resultado se mantiene el mismo emplazamiento en Sierpe, y se le pidió detallar en qué más se ha avanzado desde el anuncio de que se retomaría el proyecto y el cronograma de los siguientes pasos a seguir, pero al cierre de esta publicación no se tuvo respuesta.

La zona donde se planeó construir el nuevo aeropuerto está en medio de cuatro sitios arqueológicos. (Presidencia/Presidencia)

Proyecto es urgente, pero está suspendido en Mideplán

Para los habitantes de la región Brunca, una de las zonas de menor desarrollo del país, la promesa de contar con un aeropuerto internacional se traduce en la esperanza de contar con empleo, inversión y más oportunidades para sus habitantes.

Sin embargo, la poca claridad sobre el proyecto, se convierte en incertidumbre, que impide a quienes desean desarrollar industria, comercio o empresas turísticas en la zona, planificar a mediano plazo .

Jorge Badilla Méndez, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de la Región Brunca, reconoció que contar con un aeropuerto internacional de la zona es clave, no solo para el posicionamiento de ese sector, sino de interés nacional.

Sin embargo, asegura que además de la promesa de hace dos años y el reciente anuncio, no han tenido mayor información sobre el futuro del proyecto, mucho menos un cronograma que permita a autoridades locales comenzar a atraer inversión, preparar talento humano o desarrollar otras obras de conectividad y servicios.

“Hasta ahora fue que nos dimos cuenta de que estaban retomando, nadie ha dicho nada, dirigimos consultas a Presidencia y no nos han dicho nada, salvo eso que dijo en la gira, pues esperamos que eso se materialice en un documento oficial”.

Fallas sostuvo que el principal temor entre los habitantes de la zona es que con el cambio de Gobierno, podrían ver una vez más esfumarse la promesa del nuevo aeropuerto, si este no queda realmente encaminado, porque esto ya les pasó en dos ocasiones en los últimos 20 años.

“Si usted me dice que hay un cronograma y una expectativa de tiempo, uno podría comenzar a trabajar con Procomer en atracción de inversión de zonas francas y de turismo, comenzar a labrar la tierra para que cuando llegue ya estemos preparados”, afirmó.

Fallas agregó que adicional a esto, la terminal aérea representaría oportunidades logísticas por su cercanía con la frontera con Panamá.

Por su parte, la diputada por Puntarenas, del Partido Liberación Nacional (PLN), Sonia Rojas, denunció que, tras una consulta a la ministra Planificación, Marta Esquivel, se le indicó que el estado del proyecto en el Banco de Proyectos de Mideplán es que está suspendido.

Ese dato también fue comprobado por este diario, que además verificó que en dicha base de datos en donde se inscriben los proyectos a desarrollar, el avance de este plan es de 0% y los únicos documentos agregados en el expediente corresponden a un estudio de preinversión elaborado en el 2013 y una orden de suspensión firmada en diciembre del 2014.

Rojas señaló que, según lo estipulado en las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 para este año, el proyecto debía tener un 7% de avance; sin embargo, lo logrado es cero.

En el Informe de Seguimiento sobre las Metas de Intervenciones Públicas de ese plan presentado a mediados del año pasado, se indicó que existía “una limitación presupuestaria para la realización de los estudios de preinversión”.

Asimismo, se indicaba que el desarrollo en áreas ambientalmente frágiles podría afectar su factibilidad.

“Los riesgos identificados incluyen el financiero por falta de presupuesto, el político relacionado con su incorporación en el Plan, y el operativo por una posible demanda insuficiente para justificar el proyecto”, señaló ese documento.

La diputada liberacionista calificó el anuncio del Ejecutivo como una promesa de campaña que se reactiva cada año con la visita del presidente a la zona, sin que haya mayor avance.

“No se vale que sigamos jugando con la región, con un proyecto tan indispensable, en este momento donde la crisis económica es tan crítica en la zona sur, que es la de menor desarrollo del país y se acrecienta la desigualdad. El aeropuerto significa economía, reactivación, estabilidad y esa esperanza que mantiene los sureños se van en esta ola de que una promesa electoral”, aseveró.

Para Rojas, resulta además contradictorio, que se anunciara la ubicación del aeropuerto en Sierpe, cuando el mismo ministro indicó en la conferencia de prensa, de que sería hasta contar con el plan maestro, que se tendría claridad sobre el “cómo” y el “dónde”.

En el 2023 el Gobierno visitó el sitio dónde se construiría el nuevo aeropuerto en Osa, pero a la fecha no hay claridad sobre si ese será el lugar definitivo. (Presidencia/Presidencia)

“Ni siquiera se ha identificado si se va a poder construir en el mismo lugar o no deja una incertidumbre mayor (...) ya no se sabe ni a dónde va a ir el aeropuerto, si no hay una seguridad podría no ir exactamente en Osa, entonces no solo no tenemos avance, sino que ahora no sabemos si va a estar ahí”, agregó.

A pesar de que para ese momento no se contaba ni con un plan maestro, ni con estudios adicionales de prefactibilidad, las autoridades aseguraron en febrero del 2023, que la ubicación en el distrito de Sierpe no representa dificultades de orientación de pista por vientos, el terreno es apto para cimentaciones de pista y edificaciones, y se dispone de espacio suficiente para el desarrollo de las áreas aeroportuarias.

Incluso se adelantó que los terrenos ya pertenecían al Estado y permitirían construir la pista de 2.600 metros de longitud y 45 metros de ancho, para aviones de mediano alcance.