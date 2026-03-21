El País

ADN para multar heces de perros: por qué Costa Rica no puede aplicar el modelo de España

La falta de una base nacional de animales identificados impide aplicar tecnologías como el análisis de ADN para ubicar a dueños irresponsables

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Por Hillary Benavides Meléndez
Perro con correa defecando en la calle
El análisis de ADN permite identificar a perros a partir de sus heces, pero en Costa Rica no puede aplicarse sin un registro nacional de mascotas. (Shutterstock/Foto)







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Hillary Benavides Meléndez

Hillary Benavides Meléndez

Periodista en pasantía sección Nacionales. Graduada como licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad Latina de Costa Rica.

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