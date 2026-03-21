ADN para multar heces de perros: por qué Costa Rica no puede aplicar el modelo de España

El análisis de ADN permite identificar a perros a partir de sus heces, pero en Costa Rica no puede aplicarse sin un registro nacional de mascotas.

El uso de pruebas de ADN para identificar a dueños de perros que no recogen las heces de sus mascotas en espacios públicos ya es una realidad en varias ciudades de España. Sin embargo, en Costa Rica, la implementación de esta tecnología enfrenta un obstáculo clave: la ausencia de un registro nacional de mascotas.

En países europeos, el procedimiento funciona a partir de un sistema integral. Los perros deben estar identificados con microchip y registrados en una base de datos. A partir de ahí, se toma una muestra de ADN del animal, la cual se vincula a su código único.

Cuando se encuentran heces en la vía pública, estas pueden ser analizadas y comparadas con el registro para identificar al responsable y aplicar sanciones.

“Se puede hacer, pero no serviría de mucho sin un registro”, explicó la presidenta del Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de Costa Rica, la doctora Silvia Coto.

Según detalló, el principal problema en Costa Rica no es la falta de tecnología, sino la inexistencia de una base de datos que permita relacionar el ADN con un dueño específico.

Aunque en el país existe normativa que contempla el registro de mascotas a nivel municipal, en la práctica este sistema no se aplica de forma generalizada ni estandarizada.

“En los espacios públicos del cantón de Alajuela la tenencia responsable incluye recoger las excretas de sus animales, ya que esta práctica es fundamental para la convivencia ciudadana, la salud pública y el adecuado uso de parques, aceras y demás espacios de recreación”, externó Joseline López, encargada del departamento de Bienestar Animal de la Municipalidad de Alajuela.

Especialistas advierten que, sin una base de datos obligatoria y el uso de microchips, tecnologías para sancionar a dueños de mascotas pierden efectividad. (JOHN DURAN)

Actualmente, lo más cercano a un registro formal lo lleva la Asociación Canófila Costarricense, que documenta el linaje de perros de raza mediante pedigrí. No obstante, este sistema no tiene fines sanitarios ni de control poblacional, por lo que no permite rastrear animales en espacios públicos.

Especialistas coinciden en que, sin una base nacional obligatoria —idealmente acompañada del uso de microchips—, cualquier intento de implementar tecnologías como el análisis de ADN perdería efectividad.

El problema de las heces de perros no se limita a la incomodidad o la estética en parques y aceras. También representa un riesgo sanitario.

En estos desechos pueden encontrarse bacterias y parásitos capaces de afectar a los seres humanos, principalmente a través de la llamada “ruta fecal-oral”. Esto ocurre cuando, por contacto indirecto, las personas ingieren agentes infecciosos presentes en el ambiente.

“Muchas veces no es visible. Basta con manipular objetos o alimentos sin una adecuada higiene para exponerse”, advirtió López.

Estudios previos en Costa Rica han evidenciado la presencia de parásitos en espacios públicos, lo que refuerza la necesidad de fortalecer medidas de control y prevención.

Más allá de replicar modelos internacionales, especialistas consideran que Costa Rica debería priorizar la creación de un registro nacional de mascotas, acompañado de campañas de vacunación y desparasitación.

Además, señala que el enfoque no debería centrarse únicamente en sanciones, sino también en educación y tenencia responsable.

“Antes que pensar en multar con ADN, el país necesita saber cuántas mascotas hay, quiénes son sus dueños y en qué condiciones de salud se encuentran”, concluyó la especialista.

En Costa Rica la ley de Bienestar Animal (N° 7451),castiga con multas de un cuarto a medio salario base, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, según la gravedad de la infracción.