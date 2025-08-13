El País

Aclaración: Expresidente del Inder no figura en causa judicial

Juan Ignacio Rodríguez no está bajo investigación del Ministerio Público

Por Redacción de La Nación

En la nota titulada “Casa Presidencial debe responder por nombramiento de exjerarca de Inder que intercambió llamadas con presunto cabecilla narco”, publicada el 8 de agosto en la versión digital, y en la página 8 de la edición impresa del 9 de agosto, se indicó que Juan Ignacio Rodríguez “aparecía” como sospechoso en el llamado Caso Azteca.








