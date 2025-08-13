Aclaración: Expresidente del Inder no figura en causa judicial

En la nota titulada “Casa Presidencial debe responder por nombramiento de exjerarca de Inder que intercambió llamadas con presunto cabecilla narco”, publicada el 8 de agosto en la versión digital, y en la página 8 de la edición impresa del 9 de agosto, se indicó que Juan Ignacio Rodríguez “aparecía” como sospechoso en el llamado Caso Azteca.

Lo correcto es que Rodríguez no es imputado en ninguna causa judicial en este momento.

“No existe ninguna investigación en mi contra, mucho menos ninguna que me vincule con temas de narcotráfico. Así lo certifica la Fiscalía de la República”, aclaró el exjerarca a este medio.