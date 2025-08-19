Accidente cerebrovascular: la estrategia ‘camaleón’ que podría salvarle la vida

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) son de las principales causas de muerte en Costa Rica. Durante 2024, 783 personas fallecieron por esta causa.

A esto se le debe sumar que los también llamados “derrames cerebrales”, ictus o infartos cerebrales pueden dejar secuelas que van desde leves hasta graves. En ellos pueden destacarse:

Debilidad o parálisis en un lado del cuerpo.

Afasia: dificultades para leer o escribir.

Apraxia: pérdida de capacidad para llevar a cabo movimientos.

Disartria: alteración en la articulación de las palabras.

Problemas cognitivos y de memoria.

Alteraciones emocionales y de comportamiento.

Identifique un accidente cerebrovascular

Hay varios tipos diferentes de accidentes cerebrovasculares, pero las señales que dan son muy similares. Ilustración: Shutterstock (Pang)

Cada minuto que se demore la atención es clave. Por lo mismo, es necesario saber cómo identificarlo.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) apunta a la estrategia “camaleón”, un acrónimo: Ca-Ma-Le-On. Estas son las señales que usted debe conocer:

Ca (Cara): Debilidad en la mitad del rostro.

Ma (Mano): No se tiene la capacidad para levantar las manos o los brazos.

Le (Lenguaje): Pérdida de la capacidad para decir o entender palabras.

On (Acción): Darle “ON” al teléfono y llamar al 911.

Entre más tiempo pase mayor será el riesgo de muerte, complicaciones o secuelas.

Mayor riesgo de accidente cerebrovascular

Yorleny Molina Retana, jefa de la Unidad de Rectoría de la Región Huetar Caribe del Ministerio de Salud recalcó que no todas las personas tienen el mismo nivel de probabilidades de un ACV. Ella enumeró estos factores de riesgo:

Ser mayor de 55 años.

Hipertensión.

Diabetes.

Obesidad.

Tabaquismo.

Consumo de alcohol.

Sedentarismo.

Ser conscientes de estos factores de riesgo permitirá estar más atentos a cuando se presenten las señales Camaleon.