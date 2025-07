A partir de este lunes, cambia el trámite para pensionarse: esto debe saber

A partir del lunes 21 de julio, los afiliados al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) podrán gestionar la pensión por vejez desde la Oficina Virtual de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sin necesidad de presentarse en una sucursal.

Actualmente, una solicitud de pensión tarda en resolverse 20 días hábiles. La entidad busca agilizar el proceso y reducir los tiempos de espera mediante esta nueva plataforma digital.

El nuevo sistema permitirá que quienes ya cumplan con los requisitos de edad y cuotas ingresen al sitio web con su usuario y contraseña. El sistema verificará automáticamente la información del solicitante, como la cantidad de cuotas cotizadas, edad, situación laboral y si está cesante.

Además, será obligatorio registrar la cuenta IBAN donde se depositará la pensión.

En caso de estar laborando, el usuario deberá indicar la fecha en que quedará cesante y adjuntar una nota del patrono donde se especifique el último día de trabajo.

Para quienes no tengan usuario registrado o hayan olvidado el correo electrónico con el que se inscribieron, será necesario acudir a las sucursales financieras de la CCSS o a la plataforma de servicios financieros en Oficinas Centrales para restablecer el acceso.

Por ahora, el trámite digital está disponible únicamente para pensiones por vejez. No obstante, la CCSS anunció que en el futuro habilitará también los procesos en línea para pensiones por invalidez, muerte y del régimen no contributivo, aunque todavía no se define una fecha.

El acceso al sitio de la Oficina Virtual se encuentra en la siguiente dirección: https://aissfa.ccss.sa.cr/afiliacion

