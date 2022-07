25 de julio: Lea la transcripción exacta de la Anexión de Nicoya a Costa Rica

Este 25 de julio se celebra el 198 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, un hecho que sin duda trajo beneficios para ambos territorios. A pesar de su cambio de nombre, Guanacaste, quinta provincia del país, conserva todas las culturas con las que cautivó al país en 1824.

Después de la Independencia de Centroamérica de España, en 1821, el entonces Partido de Nicoya era soberano; sin embargo, Nicaragua se acercaba y se interesaba cada vez más en expandir su territorio.

Ante los conflictos políticos del vecino país, el Partido de Nicoya tenía un plan diferente, por lo que los habitantes acordaron celebrar una reunión abierta y así resolver la situación. El resultado: Unirse a Costa Rica el 25 de julio de 1824, bajo el lema ‘De la Patria por Nuestra Voluntad’.

Desde entonces la expresión “¡Bomba!” dejó de ser un aviso bélico y se transformó en una de las palabras que caracterizan la tradición del costarricense. Sumando las carretas pintorescas, las marimbas, el baile típico, y por supuesto: la variedad gastronómica.

Limitante al norte con Nicaragua, al este con Alajuela, al sur con Puntarenas y al oeste con el Océano Pacífico, Guanacaste le sumó a Costa Rica no solo territorio y el “¡Güipipía!”, sino también hermosos lugares turísticos, agricultura y ganadería.

A continuación, la transcripción exacta (con errores ortográficos) del Acta de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, cortesía de la Municipalidad de Liberia.

25 de julio de 1824

“En el Pueblo de Nicoya y Julio veinte y sinco de mil ochocientos veinte y cuatro años. Estando esta Corporación Juntos y congregados con el Gefe Político y todos los Ciudadanos de su mando y con anuencia de los señores Ciudadanos Sargento y Cabos y demás soldados militares y Principales y demás común del Pueblo: Se les leyó literalmente la convocatoria que se le remitió a esta Municipalidad por el Govierno de Costarrica en la que fraternalmente a (testado: nos) invicta a estos Pueblos para que espontaneamente deliberen a la Unión y agregación en esta virtud estando esta corporación de común acuerdo; con los avitantes hemos deliberado libremente a la Unión indicada consultando las ventajas que nos proporcionan en el comercio por el Puerto de Punta de Arena, (testado: con) la pronta administración de Justicia y fomento de los ramos; la seguridad quietud y regimen politico que quedan aviertos bajo, la demarcación de aquel estado como lo yndica la Naturaleza y lo reclama la conveniencia Pública, la (testado:ynted) ydentidad de intereses y demás relaciones que ligan este Partido: bajo esta consideración y de las mejoras que redundan a estos Pueblos. Por las bentajas con que se ha confederado el estado de Costarrica a los demas del Centro de América segun se manifiesta del Decreto que se nos ha acompañado en esta copia autorizada, y la participacion ynmediata y resiproca de los beneficios y adelantamientos que se palpan en el estado de Costarrica: esta corporación de unanime con centimiento y en consorcio de sus conciudadanos contemplando en todo lo relacionado tuvo vien the ynvitar con la misma convocatoria a la Municipalidad de la poblazon de Santa Cruz de este mismo Partido, quienes siendo de este mismo parecer, y haviendo al efecto convocado a la mayor parte de su vecindario contestaron el oficio que se acompaña a esta carta. Por todo, y reparando los actuales yndigencias que se hayan los Pueblos de este partido Cntemplandolos desde esta fecha, (a ecepción de Guanacaste) como parte yntegrante del estado de Costarrica se ha tenido en consideración que para remediar por un pronto la escases del numerario para las ocurrencias necesarias y mientras se establecen fondos de que deverá determinarse por los tribunales correspondientes; se pongan en este Pueblo y el de Santa Cruz las tercenas de tabaco, previas las formalidades acostumbradas, y con sus productos, reservados para el aucilio en qualquier evento, o perturbación en el orden; deberan ser protegidos los mismos Pueblos de este Partido Para la creación de las escuelas, coo tan ynteresantes a la Educación e Illustra de la Jubentud, Pues para todo, los tribunales del estado delinearan, estableceran y daran las medidas conducentes para (testado: Dirección:) creación de los fondos con que debemos ser protegidos.

En este estado los Gefes Militares referidos ysieron precente a esta Municipalidad que para no ser perturbado en la libre agregación al estado de Costarrica a que se ha constituido este Partido, se hayan absolutamente en una deplorable situación sin fondos y sin armas para sostenerse, (etrerrenglonado : sin) (testado: en) ser perjudicados puesa cabalmente no aparecen mas que veinte y seis fuciles ynutiles por lo que en este caso será muy necesario que el estado determine y disponga de las fuerzas de aucilio que deberan resguardarnos como partes yntegrantes del mismo, atendiendo a las conjuraciones y dicenciones de la provincia de Nicaragua de donde podremos acaso, ser sorprehendidos. A consequencia de estar por esta acta que hemos selebrado solemnemente y en presencia de todo el Pueblo consus Militares legitimamente agregados al Govierno de Costarrica se concluye esta operación, firmando todos los miembros de la corporación con los demás ciudadanos Paysanos y militares que sepan y por los que no a su ruego sacandose una certificacón autentica para remitirla al estado de Costarrica por conducto del Presidente Secretario todo lo que certificamos, fecha ut. supra. Manuel Briceño.- Torivio Viales, regidor.- Ublado Martinez, Regidor.- Manuel Garcia, Regidor.”