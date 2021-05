Herrera explicó que a las empresas que no cumplieron solo en el último cuatrimestre la Autoridad Reguladora les hará una prevención para que arreglen su situación y las que no lo hicieron durante todo el año se remiten al Ministerio del Ambiente y Energía el cual podría no entregarles la concesión en caso de no tenerla o quitársela a las que la tienen.