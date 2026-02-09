El País

10 centros educativos privados deben ¢3.195 millones a Jupema

A diciembre del 2025, 193 escuelas y colegios adeudan ¢5.830 millones, no obstante, 10 instituciones están morosas con el 55% de la deuda: seis de ellos justifican a qué se debe la morosidad

Por Fernanda Matarrita Chaves
Fachada de las oficinas principales de Jupema en San José, Costa Rica, con el logotipo visible en el edificio.
193 centros educativos le deben ¢5.830 millones a Jupema, 10 de ellos adeudan más del 55% del total. (Graciela Solís)







JupemaCentros educativos morosos
Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

