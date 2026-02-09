10 centros educativos privados deben ¢3.195 millones a Jupema

193 centros educativos le deben ¢5.830 millones a Jupema, 10 de ellos adeudan más del 55% del total.

La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) expuso que 193 centros educativos privados le adeudan más de ¢5.830 millones en cuotas obrero-patronales que no han sido trasladadas; sin embargo, hizo énfasis en el que llama el “top 10” de las instituciones que concentran más de la mitad de la deuda.

Jupema, encargada de recaudar y administrar las cotizaciones para las pensiones de los docentes, dio a conocer una lista de 10 escuelas y colegios que adeudan ¢3.195 millones, lo que representa cerca del 55% del total de la deuda. Los montos pendientes de pago de estos centros privados van desde los ¢139 millones hasta los ¢637 millones. Los datos más recientes corresponden a diciembre del 2025.

La lista publicada en su página web ubica en los cinco primeros lugares de deudores a Saint Josephs Primary School, Saint Margaret School, Saint PeterS High School, Jardín de Niños Winnie Poo, Colegio Bilingüe Santa Cecilia (cerrado desde el 2016) y Centro Educativo Franz Liszt School And Kiwi Learning Center.

La lista de las instituciones con mayor morosidad la completan: Colegio Científico Bilingüe Sagrada Reina de Los Ángeles, Centro Educativo Bilingüe María Auxiliadora de Cartago, Colegio Católico Nuestra Señora de Guadalupe, Instituto Latinoamericano de Psicología y Pedagogía Alternativa y Colegio Monserrat. En la tabla adjunta puede precisar la deuda de cada uno.

“Hay educadores que llegan a solicitar su pensión y descubren que su patrono nunca trasladó cuotas que sí les descontó de su salario. (...) Esto se trata de una violación directa al derecho a la seguridad social y es un golpe que afecta la confianza, la estabilidad y la proyección de vida de miles de educadores”, dice información divulgada por Jupema.

En un comunicado, la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional afirmó que no trasladar las cuotas no es un error administrativo, sino un daño real a las personas. Asimismo agregaron que llevan varios procesos judiciales, administrativos y de cobro “para garantizar el cumplimiento de las obligaciones patronales y la protección de los recursos del fondo de pensiones del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC)”.

La Nación solicitó una entrevista, para ahondar en el tema, con Carlos Arias, director ejecutivo de Jupema, sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Centros educativos explican deuda y alegan arreglos de pago

Este medio envió consultas a nueve de los 10 centros educativos morosos, se omitió la consulta al Santa Cecilia, pues fue cerrado desde el 2016, para conocer su versión tras lo revelado por la Junta. Seis de las instituciones respondieron.

Jeffry Jones, representante de los centros educativos Saint Peter’s School, María Auxiliadora School, Saint Margaret School y Saint Joseph School, afirmó que las cuatro instituciones tienen convenios de pago firmados con Jupema desde el año anterior en los que acordaron que en tres años se cancelaría la totalidad de las obligaciones. Aseguró que continúan avanzando con los pagos y que no han dejado de hacerlos.

Jones comentó que todas las obligaciones pendientes surgieron durante la pandemia. “No hubo recursos por todo lo acontecido y se decidió pagarle a la gente, no despedir ni hacer recortes salariales a nadie, de ahí se originaron esas deudas”, comentó el representante.

Representantes del Colegio Científico Bilingüe Sagrada Reina de Los Ángeles también respondieron a la consulta y precisaron que el centro educativo entró en morosidad debido al alto endeudamiento de muchos de los padres de familia de sus alumnos, además, señalan que el periodo de la pandemia agudizó la situación. Aun así, afirman que han suscrito varios acuerdos de pago con Jupema.

Fernando Zepeda, fundador de este colegio, añadió que el problema con la morosidad empezó hace unos 10 años, cuando implementaron un programa de becas para alumnos brillantes de familias en condición de vulnerabilidad y que eso se les fue un poco de las manos. Además, comentó que aunque son un centro educativo privado, la mayoría de sus clientes son del sector sur de San José y la capacidad de pago no es semejante a la de otros sectores.

“En la actualidad ya finalizamos tres arreglos de pago y tenemos suscritos otros tres de los cuales uno de ellos lo cancelaremos este mes, con base en un acuerdo con los funcionarios de Jupema, que saben de nuestro interés por pagar, inmediatamente se suscribirá un nuevo arreglo de pago.

“Esto se hace así, ya que Jupema solo permite arreglos de paga hasta ¢50 millones y solamente un máximo de tres arreglos de pago vigentes. Estos arreglos de pago los estamos cancelando mensualmente”, dijo Marianella Zepeda, del departamento administrativo.

Zepeda añadió que sus colaboradores conocen la situación del endeudamiento y que saben que el colegio va a cancelar la deuda.

Fernando Zepeda agregó que Jupema no elimina de la base de datos de la deuda los montos que corresponden a los arreglos de pago hasta que estos sean cancelados.

Jupema recomienda a los educadores revisar constantemente su historial de cotizaciones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados / La Nación)

Por su parte, el Instituto Latinoamericano de Psicología y Pedagogía Alternativa respondió que tienen una importante discrepancia con Jupema en relación a los montos que les atribuyen como deuda.

“Jupema aplica, para el cobro, una planilla anterior a la crisis de la pandemia que sufrió, por ella misma, sensibles cambios. Jupema se ha mostrado anuente a realizar los ajustes que correspondan y nos encontramos en el proceso de alcanzar acuerdos al respecto”, aseguraron mediante correo electrónico.

En este link puede descargar la lista completa con todos los centros educativos morosos: https://www.juntadepensiones.cr/contenido/consulta-condicion-patronal

Mensaje para docentes y padres de familia

En su comunicado, Jupema invita a los educadores a estar pendientes de su historial de cotizaciones y a la vez, insta a los docentes a denunciar cualquier irregularidad que detecten, ya sea en sus sucursales o mediante el correo supervision@juntadepensiones.cr.

Además, urge a padres y madres de familia a informarse sobre la situación de los centros educativos privados a los que acuden sus hijos.

“Ya que la morosidad con la seguridad social suele reflejar inestabilidad financiera y alta rotación de personal docente, lo que impacta directamente en la calidad educativa”, aseveró Jupema.