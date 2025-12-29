Video muestra cómo ocurrió mortal accidente aéreo entre dos helicópteros en Estados Unidos

El accidente aéreo ocurrió cerca de un aeropuerto municipal del estado de Nueva Jersey, según informaron las autoridades.

Estados Unidos. Una persona murió y otra resultó gravemente herida tras el choque en el aire de dos helicópteros en las inmediaciones del aeropuerto municipal de Hammonton, en el estado de Nueva Jersey (Estados Unidos), según informaron medios locales.

El accidente ocurrió este domingo 28 de diciembre poco después del mediodía. Según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), se trató de una colisión en pleno vuelo entre un helicóptero Enstrom F-28A y un Enstrom 280C.

El fatal suceso quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en el cual una persona captó desde un estacionamiento el momento exacto en que una de las aeronaves comienza a descender rápidamente mientras giraba en círculos.

Video muestra cómo ocurrió el fatal accidente aéreo entre dos helicópteros en Nueva Jersey, Estados Unidos; se reportó una persona muerta y una herida

En otros videos se aprecia una gran columna de humo, a la vez que varias personas observan atónitas lo que estaba ocurriendo, algunas sin comprender la razón del siniestro y otras sin saber cómo reaccionar tras el accidente aéreo.

El medio The New York Post informó que uno de los operadores que atendió la emergencia dio detalles sobre lo ocurrido esa tarde. En un audio se le escucha decir: “Tenemos un helicóptero completamente involucrado, estoy buscando el segundo; hay otro en el bosque. Comiencen la extracción, vamos a necesitar una respuesta urgente".

En otras fotografías se puede observar cómo quedaron las dos aeronaves tras el fatal accidente, en el que las autoridades precisaron que en cada helicóptero viajaba únicamente el piloto.

Luego de asegurar la zona, los equipos de emergencia confirmaron que uno de los pilotos falleció en el lugar del siniestro, mientras que el otro fue trasladado a un hospital cercano, donde se recupera de graves heridas.

Una de las personas que presenció el hecho informó a NBC News que, después de salir de un gimnasio aledaño al lugar del accidente, escuchó un “fuerte chasquido“, por lo que decidió sacar su celular y comenzar a grabar lo que estaba ocurriendo.

“Me di la vuelta y vi que un helicóptero se volteaba y se hundía en el suelo”, relató Dameshek. “Por un segundo pareció que el otro helicóptero estaba bien, pero luego oí otro golpe, como de metal contra metal, y empezó a girar sin control; eso es lo que se ve en el video", agregó al medio mencionado.

Un mismo accidente ocurrió a inicios de 2025

Este es el segundo accidente aéreo de este tipo, entre dos aeronaves tripuladas, registrado en Estados Unidos en lo que va de 2025.

El pasado 29 de enero, un reactor regional Bombardier CRJ700 de American Eagle (vuelo 5342) colisionó con un helicóptero militar Black Hawk cerca del Aeropuerto Nacional Reagan, en Washington, dejando un saldo de 67 personas fallecidas: 64 ocupantes del avión y tres tripulantes del helicóptero.