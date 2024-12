Venezuela tiene dos opciones: González en el poder o la dictadura de Maduro a sangre y fuego, dice Corina Machado

María Corina Machado pasó de recorrer los rincones de Venezuela rodeada de cientos de simpatizantes a ocultarse en un lugar desconocido dentro del país para resguardarse de los constantes intentos del régimen de Nicolás Maduro por acallarla.

En la soledad de la clandestinidad, dedica gran parte de su tiempo a trabajar por la transición democrática prevista para el 10 de enero. En esa fecha, según las actas electorales del 28 de julio recolectadas por la oposición, su compañero Edmundo González Urrutia debería asumir la presidencia, en un intento por demostrar el fraude masivo del chavismo. Otro tema urgente que la preocupa es el asedio a los opositores refugiados en la embajada argentina en Caracas, lo que describe como “una forma de tortura en territorio argentino”.

“Es algo abominable, sin precedentes, que amerita una reacción muy fuerte de todas las cancillerías y gobiernos de este hemisferio. Mis compañeros llevan más de ocho meses allí y cada día les hacen la vida más difícil. Quieren quebrarlos emocional, espiritual y físicamente. Eso es lo que buscan”, declaró en una entrevista por videoconferencia con La Nación de Argentina.

Seis opositores refugiados en la embajada argentina en Caracas, bajo la gestión del gobierno de Brasil, llevan más de cinco días sin electricidad y cuatro sin agua. Oficiales del régimen cortaron los suministros mientras custodian armados las inmediaciones.

La líder opositora, investigada por la fiscalía de Venezuela por “traición a la patria”, insiste en que la comunidad internacional debe actuar de forma urgente para cesar el hostigamiento contra los seis asilados. Enfatiza que los cuerpos diplomáticos, tanto dentro como fuera de Caracas, tienen un papel crucial en este esfuerzo. Aseguró que mantiene contacto constante con el presidente Javier Milei, a quien considera “un gran amigo”.

“Pronunciamientos hemos tenido suficientes. En conjunto, todos los gobiernos de este continente deben hacerle entender a Maduro que esto es simplemente insostenible”, subrayó.

De cara al 10 de enero, Machado afirma que las únicas dos opciones posibles son que González Urrutia asuma el poder o que Maduro instaure su dictadura “a sangre y fuego”. Considera inviable esta última alternativa para el régimen, ya que implicaría un aislamiento total y mayores fracturas dentro de su estructura. “Maduro podrá decir a los pocos aliados que le quedan que el mundo pasará la página y que podrá estabilizarse. Eso es imposible, porque no se puede normalizar este horror. Avanzaremos hacia una transición democrática donde los venezolanos se reencontrarán, y Venezuela volverá a ser una tierra libre, próspera y democrática. Que nadie lo dude”, concluyó.

La líder opositora venezolana María Corina Machado habla con los medios de comunicación después de emitir su voto durante las elecciones presidenciales de julio. Ahora, la fiscalía venezolana acusa a Machado de 'traición a la patria'. (FEDERICO PARRA/AFP)

- Pasaron cuatro meses desde las elecciones del 28 de julio. Hoy usted se encuentra completamente sola en la clandestinidad, ¿cómo vive esta situación?

Trabajando casi las 24 horas del día. Eso creo que es lo que me ha permitido entender esta dinámica, que obviamente tiene enormes restricciones, que es súper diferente a todo lo que he vivido y que además fue en medio de una situación totalmente inesperada, en el sentido de que yo jamás me imaginé que iba a tener más trabajo después de ganar una elección que antes para ganarla. Pero esto ocurre cuando enfrentas a estos sistemas totalitarios criminales. Nos ha dado también todo un sentido de serenidad y de entender que se vive un día a la vez”.

“Si tuviéramos un mínimo nivel de institucionalidad democrática o incluso una dictadura convencional, el propio 28 de julio hubiera sido diferente. Tuvimos una victoria por más de 40 puntos, el chavismo sufrió un descalabro absoluto. Por cierto, nunca se imaginaron que tanta gente iba a votar a favor del cambio, pero que además íbamos a tener en menos de 24 horas las pruebas, jamás se lo imaginaron. Este es el sistema que enfrentamos, es cruel, es represivo y hay que aguantar y avanzar. Eso es exactamente lo que nosotros estamos haciendo”.

- ¿Dónde encuentra la fuerza y la motivación para seguir adelante en la lucha contra el régimen a pesar de estar en la clandestinidad? Copiado!

Yo la saco de mi total confianza en los venezolanos. Durante todos estos años nos han dicho que es imposible enfrentar y derrotar esta tiranía. Nosotros salimos a encontrarnos con el país, porque lo conocemos, porque yo confío en ellos. Y yo sabía que aquí había una sociedad que estaba todo menos resignada, y que al final nos reconocimos como ciudadanos, confiamos unos en otros, derribamos todas esas barreras que el chavismo había puesto para para enfrentarnos. Salimos a unir un país que se levantó orgulloso y fuimos capaces de hacer las primarias”.

“Nos decían que era imposible hacer las primarias sin que el Consejo Nacional Electoral metiera su mano, sin los militares, sin los policías, sin la plata del régimen. Y dije “no, esto tiene que ser la sociedad civil”. Y así lo hicimos. Entonces, yo siento que la sociedad venezolana nos ha dado unas lecciones tan enormes de su vocación democrática, de su amor por la libertad, nuestra capacidad de organización, del coraje. Entonces, de ahí sale mi fuerza y sale mi convicción. Yo no tengo ninguna duda de que el destino de esta lucha es la libertad de Venezuela pronto. No te puedo decir el día y la hora exacta. Si esto fuera una democracia, yo te digo, el 10 de enero a las 10 a. m. frente a la Asamblea Nacional Edmundo González Urrutia es el presidente”.

“Pero estamos enfrentando un sistema criminal que ha sido calificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con que hace terrorismo de Estado, y por las Naciones Unidas en su misión de verificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad. Estamos enfrentando una lucha de otro nivel. No te puedo decir si va a ser antes, durante o después del 10 de enero, pero lo que yo sí te puedo decir es que vamos a hacer respetar la voluntad de los venezolanos mayoritariamente expresada el 28 de julio”.

Pedro Sánchez recibe a González Urrutia en medio de tensiones entre España y Venezuela

- El régimen de Maduro abrió la semana pasada una investigación en su contra y ayer el asedio llegó hasta la casa de su madre. ¿Tiene miedo de que el chavismo intente presionar más fuerte contra usted al punto de encarcelarla?

Yo creo que ellos son capaces de todo. Ellos han asesinado venezolanos, torturado niños acusados de terrorismo, los han quemado, les han aplicado shocks eléctricos. Esta gente ha cruzado todas las rayas rojas, todas. Nunca hemos visto un nivel de represión, de crueldad, de maldad como el que estamos viendo en este régimen hoy. Pero que nadie se engañe: su maldad y su violencia es directamente proporcional a su debilidad. No es una muestra de que esto es un sistema estable, todo lo contrario. Ellos saben que están pendiendo de un hilo. Es decir, ¿qué tenemos hoy nosotros? Al 90% del país unido.

“En Venezuela no hay conflictos religiosos, ni raciales, ni regionales, ni políticos ideológicos. Es un país que todo unido lo que quiere es que se vaya Maduro y que inicie una Venezuela genuinamente demócrata y próspera y libre. Tenemos un liderazgo legitimado por las primarias del 22 de octubre y por las elecciones. Tenemos una oposición unida, clarísima, de que vamos a hacer valer la soberanía popular. Además, tenemos a la comunidad internacional absolutamente detrás de nosotros. Lo vemos en América Latina. Mira la posición desde un presidente como Milei hasta Gabriel Boric, es decir, a todo lo largo del espectro ideológico con nosotros, entendiendo que esto es un tema de libertades, un tema de rescatar la república en Venezuela. Y el régimen fracturado en su interior matándose entre ellos. Entonces, nunca habíamos tenido una oportunidad como esta. Y aquí hay que asumirlo así, este es el momento de actuar y de avanzar. Nosotros vamos a hacer valer la decisión de cambio de los venezolanos”.

- ¿Está en contacto con los seis asilados en la embajada de Argentina en Caracas? ¿En qué situación se encuentran?

Yo creo que este es uno de los casos más aberrantes que ha habido en las relaciones diplomáticas de América Latina en las últimas décadas. No veo otro equivalente. Estamos hablando que lo que está ocurriendo en la embajada de Argentina, mis compañeros, es un asedio que se ha convertido en una forma de tortura sobre todo psicológica, pero también física, en territorio argentino. Están torturando unos asilados en territorio argentino. Les han cortado el agua, les han cortado la luz. No dejan que ellos puedan en muchos casos ingresar alimentos o medicinas. Las tienen restringidas. Les impidieron todo tipo de visita, todo tipo de contacto. Les colocan estos individuos armados con luces asediando y generando terror no solamente a ellos, a todos a todos los vecinos”.

“Entonces, ¿qué más van a hacer? ¿Los van a hacer morir de hambre, les van a cortar la comida? Y esto está ocurriendo, insisto, en territorio argentino, bajo protección de Brasil, ante los ojos del mundo. ¿Qué va a hacer el mundo? ¿Qué hace el cuerpo diplomático no solamente acreditado en Caracas, sino en toda la región? ¿Qué van a hacer? La embajada Argentina de alguna manera se ha convertido en la exacerbación de lo que Maduro le ha hecho al país, lo que Maduro le está haciendo a Venezuela. Pero esto es algo abominable, sin precedentes que amerita una reacción muy fuerte de todas las cancillerías y de todos los gobiernos de este hemisferio”.

- Se pregunta usted qué van a hacer. ¿Qué cree que deberían hacer? ¿Un pronunciamiento, algo más?

No, yo creo que pronunciamientos hemos tenido suficientes. Yo creo que en conjunto todos los gobiernos de este continente, del hemisferio en general, tienen que hacerle entender a Maduro que es simplemente insostenible, que eso va a traer consecuencias que para el propio régimen y que para el propio Maduro pueden ser totalmente perjudiciales, porque al final la institución del asilo es una institución que ha sido sagrada en América Latina. Y esto es un precedente brutal. Son seis personas perseguidas por haber defendido la expresión del voto, por haber defendido una elección. Y entonces, que no haya una reacción más firme para obligar al régimen los salvoconductos, que es su derecho”.

“Y aquí estos ataques, insisto, primero no es solo contra Argentina y Brasil, pero es contra toda la institución del asilo en América Latina. Entonces, esto merece una reacción que requiere de mucha firmeza, que no se ha producido hasta ahora, y que esperamos que toda la región reaccione porque es una situación insostenible. Mis compañeros tienen más de ocho meses allí y cada día le hacen la vida más difícil, o sea, ellos quieren quebrarlos emocional, espiritual y físicamente. Eso es lo que están buscando en el contexto de una de un país donde la escalada represiva está creciendo. No crean que esto se estabilizó. No, no, no. Todos los días meten preso a alguien más. Todos los días es una amenaza más, todos los días me acusan a mí de un crimen adicional y ahora es con mi familia también. Entonces, hay que entender que Maduro está absolutamente desesperado porque su estructura está crujiendo, pero están haciendo mucho daño y son muy peligrosos”.

Edmundo González afirma que ganó con más de siete millones de votos en las elecciones del 28 de julio y buscará tomar posesión en Venezuela el 10 de enero. (JUAN BARRETO/AFP)

- ¿Está en contacto con el gobierno de Milei? ¿Ha conversado con él al respecto de esta situación en la embajada?

“Sí, claro, tanto con el presidente Milei, que es un gran amigo, como con el nuevo canciller (Gerardo Werthein) y desde luego con la ministra Patricia Bullrich, que también sabe que es una súper aliada de nuestra causa”.

- ¿Y con el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva?

“Permanentemente intercambiando información”.

- González Urrutia, forzado al exilio, afirmó que planea volver a Venezuela para juramentar el 10 de enero. Usted también prometió que de aquí en adelante van a llevar a cabo acciones más determinantes para poder garantizar eso. ¿Podría compartir algo del plan para ese día? ¿Conversó con el chavismo sobre una transición?

Hay que entender la dinámica que está ocurriendo en Venezuela. El régimen jamás se imaginó que iba a haber este movimiento ciudadano con esa expresión masiva, formidable de organización. Ellos decidieron atrincherarse y, contrario a lo que yo creo que le conviene a Maduro, negar cualquier posibilidad de negociación en este momento. Y creo que es contrario a su interés por lo siguiente, porque de aquí al 10 de enero hay dos opciones. Se cumple lo que dice la Constitución venezolana, porque Edmundo González Urrutia es el presidente electo y se juramenta como presidente constitucional de Venezuela, o la otra opción es que Maduro a la fuerza, a sangre y fuego, diciendo “a mí no me importa lo que pase, las consecuencias”, y se queda ya aferrado”.

“En ese contexto pierde Maduro. En el primer escenario gana el mundo, en el segundo pierde Maduro. Esto hay que tenerlo claro, porque a partir de ese momento Maduro estaría sellando, consolidando, formalizando el golpe de Estado que ya dieron el 28 de julio. Y eso implicaría que las fuerzas y las presiones se van a incrementar dentro y fuera y ellos lo saben, es decir, muchos actores que están cerca de Maduro hoy lo entienden y por eso ves tantas fracturas entre los distintos grupos que conforman este sistema criminal. Entonces, cada cosa a su momento, cada día a su momento. Nosotros nos hemos dedicado a fortalecer nuestras estructuras, a comunicarnos con la gente en un país donde no hay luz, donde ni un solo medio de comunicación se atreve a decir la verdad, donde nos interceptan las redes sociales, donde nos cortan internet, porque la obsesión de ellos es que estemos incomunicados y aislados. Entonces, es un momento donde estamos dedicados a organizar, acercar, activar y preparar todas nuestras fuerzas para lo que venga en los próximos días”.

- Recién habló de fracturas. ¿Conversó con estructuras del chavismo que ya no quieren acercarse al régimen y eligen unirse a la oposición?

“Claro, y hay algunas que ya se han unido. Y conscientes además de que nosotros ya no somos oposición, nosotros ganamos una elección y ganamos por una paliza. Y hay muchos actores dentro del chavismo, no solamente el partido, sino la burocracia, los empleados públicos, los sectores policiales, judiciales y militares, que entienden que allá no hay futuro. Que Maduro va simplemente a caer por un precipicio, que es lo que está ocurriendo ahorita, aislándose completamente. Maduro se peleó hasta con Lula. Entonces, tú me dirás, ¿qué le queda? Bueno, le quedan los criminales del mundo, que tienen sus propios problemas y sus propios conflictos y que ninguno va a salir a salvar a Maduro. Esa es la realidad. Entonces, Maduro decidió irse por un camino peligroso porque no tiene límite en términos de su acción represiva, pero destructivo para él. Eso es lo que hay que entender”.

- ¿Cómo ve para la situación en Venezuela la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado? ¿Conversó con ellos?

Creo que el nombramiento de Rubio es algo sumamente positivo para todos los latinoamericanos , es el primer hispano que llega a la Secretaría de Estado, pero además que ha tenido una trayectoria impecable en la defensa de la libertad en Cuba, en Nicaragua y desde luego en Venezuela. Además creo que tiene clarísimo cuáles son las amenazas que tenemos en este hemisferio por parte de actores y agentes externos”.

“El caso del régimen iraní que ha encontrado una puerta de entrada a toda la región a través de sus vínculos con Maduro, que no solamente ha ofrecido nuestro territorio, sino también le ha dado identidad a muchos agentes extremistas, identidad venezolana, quiero decir. Las relaciones que tiene Maduro con Putin, con Siria, con Bielorrusia. Entonces, estamos hablando de que Rubio conoce en detalle las amenazas que tiene esta región y yo creo que tiene además un compromiso de vida con la libertad en todo el hemisferio”.

Protestas en contra de Nicolás Maduro siguen en Venezuela

- En la misma línea, quería consultarle qué opina respecto a la promesa que ha hecho Trump en campaña sobre deportaciones masivas, que esto podría llegar también a incluir venezolanos en Estados Unidos.

“Bueno, yo creo que cualquier país que demuestra que una persona ha cometido graves delitos, que ingresó ilegalmente, o que tiene antecedentes de graves delitos, pues tiene derecho a deportarlo. Y en el caso nuestro, en nuestro gobierno, aquellos venezolanos con esos antecedentes o con ese comportamiento criminal, entendemos perfectamente que sean deportados y sabremos lidiar con ellos, no como Maduro, que efectivamente es quien ha estado estimulando y ofreciéndole Venezuela como un santuario a la operación de estos grupos del crimen organizado que ya tienen tentáculos desde Canadá hasta la Argentina”.

- Para aquellos venezolanos en el país que están siendo aterrorizados, para algunos que se mostraron decepcionados en el momento en el que Edmundo González tuvo que ser forzado al exilio. ¿Qué les diría a aquellos que pueden llegar a estar perdiendo la esperanza del cambio?

¿Sabes que eso no lo siento yo aquí en Venezuela? Todo lo contrario. Evidentemente que el dolor es tan profundo que todos queremos que se resuelva de manera inmediata, porque además sería lo justo, es lo que dice la Constitución. Nos tomó muchos años llegar hasta aquí. Un régimen que es brutalmente cruel, que ha tenido toda la plata del mundo, que ha tenido además todas las complicidades del mundo y por eso se ha aguantado, ¿no? No tiene escrúpulos, mata, persigue, silencia, han cerrado todos los medios de comunicación, han perseguido sacerdotes por el simple hecho de oficiar una misa por presos políticos, es decir, no tienen límite, entonces es normal que los venezolanos sintamos que hemos sufrido demasiado”.

“Pero eso también nos ha dado una cierta resiliencia y un entendimiento de que es un día a la vez. Nos tomó casi un año llegar a las primarias y logramos esa victoria. Nos tomó 10 meses llegar a las elecciones y tuvimos esa victoria. Y ahora tenemos estos meses que han transcurrido y que han logrado que Maduro esté más aislado que nunca. No ha tenido un avance, un apoyo internacional en lo que va del 28 de julio para acá. Por el contrario, cada día más aislado e ilegítimo. Por el contrario, nosotros cada día tenemos más fuerza, más reconocimientos. Esta ha sido una semana increíble. Edmundo fue reconocido como presidente electo por Anthony Blinken ; Giorgia Meloni en la Argentina junto a Milei dice que Edmundo es el presidente electo de Venezuela, también lo dice Ecuador. Yo he conversado con cantidades de cancilleres que nos acompañan, que nos apoyan. Entonces, este es un momento en el cual estamos avanzando. Y tenemos que reconocer todo lo que hemos logrado, lo que los venezolanos hicimos fue épico, heroico”.

“Es un nuevo estándar, un nuevo benchmark para el mundo entero de cómo se organiza una sociedad frente a una tiranía y cómo demuestra su victoria. Un momento de sentirnos orgullosos, pero desde luego, hoy más que nunca necesitamos de los demócratas del mundo que nos acompañen esta hora, que es la hora de mayor debilidad de Maduro. Para que Maduro entienda que no estamos solos, es un momento de actuar. Ya no es un momento de declarar, sino de actuar. Y eso es lo que le pedimos a nuestros genuinos aliados alrededor del mundo y en especial en América Latina”.

- Volviendo al inicio, ¿cómo es un día suyo en la clandestinidad? ¿Cómo se siente?

Te confieso que sí me hace falta un abrazo, un beso en persona. Una caricia. A mi vida estos últimos años fue frenética en el sentido contrario, o sea, estás rodeada de miles y miles y miles de personas todo el día, recorriendo todas partes en contacto, yo no tenía guardaespaldas, yo no andaba a pie, me montaba en una moto o en un burro o en una canoa, es decir, era contacto permanente. Entonces esto es un tremendo desafío. ¿Cómo mantenerme yo cerca, comunicada, enterada de lo que está pasando en el país? ¿Cómo transmitir tu afecto? ¿Cómo cuidarte además? Porque no es lo mismo reuniones en persona que tener reuniones de estrategia y discusión cuando es por esta vía. Entonces, han sido desafíos, que hemos ido superando y yo sí creo que estas son las las pruebas que te pone la vida también. De descubrirte nuevas capacidades de reaccionar en situaciones tremendamente adversas y sacarle además el mayor provecho”.

“Y yo al final se lo digo siempre a todos mis compañeros. Cada vez que nos ponen un obstáculo y lo superamos, nos hacemos más fuertes, nos hacemos más grandes. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Yo me siento profundamente orgullosa de ser parte de este movimiento histórico que ya cambió la historia de Venezuela y que yo sé que va a tener además enormes repercusiones en la de América Latina, porque después de Venezuela vendrá Cuba, vendrá Nicaragua. Vamos a liberar todo este infierno de la opresión y el totalitarismo, que nadie lo dude”.

- La hemos visto salir de la nada, encapuchada, en una manifestación y aparecer allí con la gente. ¿Se podrá volver a ver algo de esto pronto?

“Yo lo que quiero es que nos podamos encontrar recorriendo toda Venezuela sin capuchas, sin escondites, sino en libertad. Por eso es que yo estoy trabajando y esa es la imagen que sin duda veremos pronto en Venezuela”.

