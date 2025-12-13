El Mundo

Vendía milanesas hechas con cartón y papel higiénico y lo descubrieron tras denuncias de los clientes

Un puesto de comida callejera quedó clausurado luego de que clientes alertaron por el sabor y la textura inusual del producto

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Autoridades de Loreto clausuraron un puesto tras confirmar la venta de milanesas elaboradas con cartón y papel higiénico durante una feria patronal.
Autoridades de Loreto clausuraron un puesto tras confirmar la venta de milanesas elaboradas con cartón y papel higiénico durante una feria patronal. (Canva/Municipalidad de Loreto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaArgentinaMilanesa
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.