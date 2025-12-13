Vendía milanesas hechas con cartón y papel higiénico y lo descubrieron tras denuncias de los clientes

Autoridades de Loreto clausuraron un puesto tras confirmar la venta de milanesas elaboradas con cartón y papel higiénico durante una feria patronal.

Un comerciante argentino fue inhabilitado luego de que autoridades municipales confirmaron que vendía milanesas elaboradas con cartón y papel higiénico en una feria popular. El caso ocurrió en la ciudad de Loreto, Argentina, tras denuncias de los consumidores.

El vendedor operaba un carro de comidas en la plazoleta del Parque Fuerza Aérea Argentina, un sitio habitual de encuentro vecinal donde suelen instalarse puestos de comida callejera.

El hecho se detectó durante una feria organizada por las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Loreto, actividad que reunió a más de 15.000 personas. Entre los puestos figuraba el conocido Carro Trico, identificado por vender sánguches de milanesa.

Las sospechas surgieron cuando varios asistentes indicaron que las milanesas tenían sabor, textura y aspecto extraños. Las denuncias se presentaron el martes ante el área de Bromatología de la Municipalidad de Loreto.

Tras los reportes, personal municipal realizó un operativo sanitario en el lugar. Durante la inspección, los funcionarios secuestraron nueve bultos de milanesas que presentaban una composición irregular.

El carro pertenecía a Juan del Jesús Sosa, de 45 años, vecino del barrio San Cayetano, en San Miguel de Tucumán. Según el informe oficial, el comerciante empanaba papel higiénico prensado y cartón, mezclados con huevo y pan rallado, en lugar de carne.

Desde la municipalidad advirtieron que esta práctica representaba un grave riesgo para la salud pública. El papel higiénico prensado no es digerible y puede contener químicos tóxicos, como tintas y blanqueadores, que afectan los riñones y el hígado. También puede provocar trastornos digestivos por la imposibilidad del cuerpo de descomponer la celulosa.

Como medida preventiva, las autoridades incautaron la totalidad del producto, clausuraron el carro y ordenaron su retiro inmediato de la feria. Además, el comerciante quedó inhabilitado para volver a instalar su negocio en la ciudad.

La municipalidad informó que se levantó el acta de infracción y que el caso quedó en conocimiento de la fiscal de turno, Eugenia Calligaris, para las acciones judiciales correspondientes.

Las autoridades reiteraron a los feriantes la obligación de cumplir normas de higiene, conservación y manipulación adecuada de alimentos. También señalaron que los controles bromatológicos se mantendrán de forma permanente.

El municipio pidió a los consumidores extremar precauciones y evitar la compra de alimentos en puestos con condiciones sanitarias dudosas. Ante cualquier irregularidad, solicitó dar aviso inmediato al personal municipal.

Este no fue un hecho aislado. En agosto, otro vendedor ambulante fue sorprendido en la provincia mientras comercializaba milanesas de papel higiénico y chorizos adulterados durante festividades patronales. En esa ocasión, las autoridades decomisaron más de 20 kilos del producto.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.