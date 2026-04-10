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Vaticano cierra causa de santidad de obispo latinoamericano y sorprende a la Iglesia: esta fue la razón

La Santa Sede retiró el ‘nihil obstat’ al exobispo de Quilmes por un procedimiento no realizado, lo que dejó sin efecto la investigación canónica

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Por La Nación / Argentina / GDA
La Santa Sede puso fin a la causa de Jorge Novak al revocar el aval clave. El caso se cerró sin juicio moral y generó sorpresa en su diócesis.
La Santa Sede puso fin a la causa de Jorge Novak al revocar el aval clave. El caso se cerró sin juicio moral y generó sorpresa en su diócesis. (Wikimedia Commons/Leandro Neumann Ciuffo/Bishop man)







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