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Uruguay inicia ensayo clínico con cannabis medicinal para reducir uso de opioides en dolor crónico

El estudio analiza THC y CBD en 180 pacientes con el objetivo de disminuir el consumo de opiáceos

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Por El País / GDA / Uruguay
Ensayo clínico en Uruguay evalúa cannabis medicinal como alternativa para reducir opioides en pacientes con dolor crónico osteoarticular.
Ensayo clínico en Uruguay evalúa cannabis medicinal como alternativa para reducir opioides en pacientes con dolor crónico osteoarticular. (Canva stock/vasare de Getty Images/Nikolai Kolosov de Pexels)







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El País / GDA / Uruguay

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