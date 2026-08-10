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‘Una visa es un privilegio’: Estados Unidos ha retirado decenas de miles de permisos a extranjeros

El Gobierno de Estados Unidos ha retirado 175.000 visados a extranjeros por varios motivos; esto dice Marco Rubio

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Por Europa Press
El documento es indispensable para que los inmigrantes puedan entrar a los Estados Unidos
El Departamento de Estado de EE. UU. publica anualmente las estadísticas de delegación de visas. (Getty Images/iStock)







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