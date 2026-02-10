Una fisura pone en riesgo una iglesia antigua de Latinoamérica y la obliga a una restauración urgente

La restauración busca frenar filtraciones, reparar una grieta crítica y preservar la autenticidad de la basílica más antigua de Uruguay.

Una fisura de 30 metros de largo en el techo de la Basílica del Santísimo Sacramento activó una restauración urgente en la iglesia más antigua de Uruguay, ubicada en Colonia del Sacramento. La grieta permite el ingreso de agua y amenaza muros, bóvedas y bienes históricos del templo.

Tras seis décadas sin intervenciones profundas, los trabajos comenzaron este mes con el objetivo de frenar filtraciones y evitar daños estructurales mayores. La prioridad es detener el deterioro sin alterar la autenticidad del edificio, declarado Monumento Histórico Nacional y parte del Patrimonio de la Humanidad.

La basílica se levantó en 1680 por los portugueses como parte del primer asentamiento europeo en el actual territorio uruguayo. Su ubicación estratégica en el punto más alto de la península respondió a criterios defensivos y comerciales, con cercanía al río y a las rutas hacia Buenos Aires.

Con la llegada de los españoles, el templo sufrió reformas clave. Se reemplazó el antiguo techo de tejas portugués por una bóveda de ladrillo, que hoy cubre la nave central. Esa superposición de estilos y materiales marcó la identidad del edificio.

A lo largo de los siglos, la iglesia enfrentó incendios, filtraciones y una explosión en 1823, cuando un rayo encendió un polvorín ubicado en la sacristía. Cada episodio dejó huellas visibles en la estructura.

La restauración actual se centra en reparar una fisura de 10 centímetros de profundidad que atraviesa la cubierta. Por ese punto ingresa el agua que provoca desprendimientos de revoque y manchas de humedad en el interior.

La intervención exige desmontar parte del techo pieza por pieza. Las baldosas originales, cerca de 4.000, deben retirarse, limpiarse, restaurarse y recolocarse. El trabajo se realiza a más de 20 metros de altura, con extremo cuidado para evitar roturas.

Debajo de la cubierta se encuentra la gran bóveda española. Con el paso del tiempo, las distintas capas constructivas generaron dilataciones desiguales. Los materiales reaccionan de forma distinta ante el calor, el frío y la humedad, lo que originó la fisura actual.

Las paredes del templo evidencian ese cruce de épocas. Conviven muros de piedra de origen portugués con ladrillo visto español, un testimonio directo de los siglos que se superponen en la construcción.

La obra prevé levantar la cubierta hasta alcanzar la bóveda original, reparar la zona dañada, incorporar nuevas capas impermeabilizantes y recomponer el sistema constructivo. El objetivo es evitar que el problema se repita.

Además del techo, el plan contempla otras áreas críticas. Las gárgolas, encargadas de conducir el agua hacia los laterales, requieren una reconstrucción parcial. En tramos de unos dos metros, será necesario levantar y rehacer completamente la estructura.

En etapas posteriores, los trabajos alcanzarán las fachadas coloniales y las torres, que albergan tres campanas y un reloj. Estas estructuras culminan en cúpulas con azulejos y cruces, cuya restauración exige métodos de conservación minuciosos.

Los responsables del proyecto señalan la importancia del mantenimiento periódico. Las cubiertas, cúpulas y torres reciben de forma constante lluvia, viento y cambios de temperatura. Sin cuidados regulares, el deterioro se acumula y encarece las reparaciones futuras.

El edificio requiere intervenciones cíclicas cada 30 o 50 años. Tras esta etapa inicial, se planifican trabajos en el interior del templo, sujetos a la disponibilidad de financiamiento.

La restauración busca preservar la integridad y autenticidad del inmueble, principios fundamentales para conservar su valor excepcional. No se trata solo de reparar un techo, sino de resguardar siglos de historia.

Arte y memoria dentro del templo

La Basílica del Santísimo Sacramento conserva una riqueza artística y simbólica de gran valor. En su interior se mantienen elementos portugueses, como las paredes de piedra y restos del techo primitivo, junto con aportes españoles visibles en la bóveda de ladrillo.

La puerta principal de madera maciza conserva herrajes de época. El altar mayor está presidido por un cáliz de hierro fundido sobredorado, fechado a mediados del siglo XIX.

Debajo se encuentra un sillón colonial de madera y cuero, perteneciente a monseñor Isasa. Esta pieza fue trasladada a Montevideo en 1987 para que el papa Juan Pablo II la utilizara durante una misa en la capital.

El presbiterio se completa con un crucifijo tallado por indígenas de las misiones jesuíticas y una pila bautismal de piedra rústica, que data de alrededor de 1700 y perteneció a una de las primeras capillas.

