Un país mantiene a miles de adultos mayores trabajando después de pensionarse

Japón mantiene un modelo laboral que impulsa a las personas adultas mayores a continuar en el mercado de trabajo incluso después de pensionarse. La medida responde a la baja natalidad y a la necesidad de sostener la fuerza laboral del país.
Aunque la edad oficial de jubilación es de 65 años, muchas personas continúan trabajando hasta los 70 años mediante un sistema de jubilación gradual. En ese esquema, los pensionados reciben un contrato especial que les permite mantenerse activos mientras cobran la pensión y un salario.
La dinámica contrasta con otros países de América Latina y Europa, donde en los últimos años avanzaron medidas para reducir las jornadas laborales y aumentar el tiempo libre de los trabajadores.
¿Cómo funciona la jubilación gradual en Japón?
El sistema japonés aplica tanto para hombres como para mujeres desde los 65 años. Las empresas ofrecen contratos especiales a las personas pensionadas para que permanezcan en sus puestos o asuman nuevas funciones.
De esta forma, los trabajadores reciben dos ingresos: la pensión y el salario correspondiente a sus labores.
Según estimaciones, una gran cantidad de japoneses permanece activa laboralmente hasta los 70 años. La medida busca compensar la disminución de nacimientos y el envejecimiento acelerado de la población.
Edad de jubilación en distintos países
Las edades de retiro varían según cada nación y, en algunos casos, dependen del sexo o del régimen laboral.
- Estados Unidos: 67 años
- Canadá: 65 años
- México: 65 años
- Brasil: 65 años hombres / 62 años mujeres
- Argentina: 65 años hombres / 60 años mujeres
- Colombia: 62 años hombres / 57 años mujeres
- Chile: 65 años hombres / 60 años mujeres
- España: 66 años y 8 meses
- Francia: 64 años
- Alemania: 66 a 67 años
- Reino Unido: 66 años
- Italia: 67 años
- Portugal: 66 años y 7 meses
- Dinamarca: 67 años
- Noruega: 67 años
- Suecia: entre 63 y 67 años
- Japón: 65 años
- Corea del Sur: 65 años
- China: 60 años hombres / 55 años mujeres
- India: 60 años
- Australia: 67 años
- Turquía: entre 52 y 65 años según el régimen
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