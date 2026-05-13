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Un país mantiene a miles de adultos mayores trabajando después de pensionarse

El envejecimiento poblacional y la baja natalidad llevaron a Japón a mantener activa a gran parte de su población pensionada

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
En Japón, muchas personas continúan trabajando hasta los 70 años pese a recibir pensión debido a la falta de mano de obra.
En Japón, muchas personas continúan trabajando hasta los 70 años pese a recibir pensión debido a la falta de mano de obra. (Canva stock/Helena Lopes de Pexels/Robert Kneschke)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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