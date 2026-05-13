Un país mantiene a miles de adultos mayores trabajando después de pensionarse

En Japón, muchas personas continúan trabajando hasta los 70 años pese a recibir pensión debido a la falta de mano de obra.

Japón mantiene un modelo laboral que impulsa a las personas adultas mayores a continuar en el mercado de trabajo incluso después de pensionarse. La medida responde a la baja natalidad y a la necesidad de sostener la fuerza laboral del país.

Aunque la edad oficial de jubilación es de 65 años, muchas personas continúan trabajando hasta los 70 años mediante un sistema de jubilación gradual. En ese esquema, los pensionados reciben un contrato especial que les permite mantenerse activos mientras cobran la pensión y un salario.

La dinámica contrasta con otros países de América Latina y Europa, donde en los últimos años avanzaron medidas para reducir las jornadas laborales y aumentar el tiempo libre de los trabajadores.

¿Cómo funciona la jubilación gradual en Japón?

El sistema japonés aplica tanto para hombres como para mujeres desde los 65 años. Las empresas ofrecen contratos especiales a las personas pensionadas para que permanezcan en sus puestos o asuman nuevas funciones.

De esta forma, los trabajadores reciben dos ingresos: la pensión y el salario correspondiente a sus labores.

Según estimaciones, una gran cantidad de japoneses permanece activa laboralmente hasta los 70 años. La medida busca compensar la disminución de nacimientos y el envejecimiento acelerado de la población.

Edad de jubilación en distintos países

Las edades de retiro varían según cada nación y, en algunos casos, dependen del sexo o del régimen laboral.

Estados Unidos: 67 años

67 años Canadá: 65 años

65 años México: 65 años

65 años Brasil: 65 años hombres / 62 años mujeres

65 años hombres / 62 años mujeres Argentina: 65 años hombres / 60 años mujeres

65 años hombres / 60 años mujeres Colombia: 62 años hombres / 57 años mujeres

62 años hombres / 57 años mujeres Chile: 65 años hombres / 60 años mujeres

65 años hombres / 60 años mujeres España: 66 años y 8 meses

66 años y 8 meses Francia: 64 años

64 años Alemania: 66 a 67 años

66 a 67 años Reino Unido: 66 años

66 años Italia: 67 años

67 años Portugal: 66 años y 7 meses

66 años y 7 meses Dinamarca: 67 años

67 años Noruega: 67 años

67 años Suecia: entre 63 y 67 años

entre 63 y 67 años Japón: 65 años

65 años Corea del Sur: 65 años

65 años China: 60 años hombres / 55 años mujeres

60 años hombres / 55 años mujeres India: 60 años

60 años Australia: 67 años

67 años Turquía: entre 52 y 65 años según el régimen

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.