Un país de Centroamérica destacó en el Índice de Paz Global 2025

El país centroamericano ocupó el puesto 54 en el Índice Global de Paz 2025

Por Damián Arroyo C.
En Centroamérica, solo Costa Rica está en nivel “alto” de paz. Panamá, El Salvador, Guatemala y Nicaragua permanecieron en nivel “medio”.
En Centroamérica, solo Costa Rica está en nivel “alto” de paz. Panamá, El Salvador, Guatemala y Nicaragua permanecieron en nivel “medio”. (Canva/Canva)







