Un destino de Centroamérica fue elegido el más popular del mundo para 2026: destaca por sus selvas y playas vírgenes

Limón, en Costa Rica, es el destino más popular del mundo para 2026. Su auge combina selvas tropicales, playas vírgenes y riqueza cultural.

Un destino de Centroamérica fue elegido como el más popular a nivel global para 2026. Se trata de la provincia de Limón, en Costa Rica, que lidera el reporte de tendencias de viaje elaborado por Skyscanner tras registrar un crecimiento cercano al 300% en búsquedas internacionales durante el primer semestre de 2025.

La elección posiciona a Limón por encima de ciudades como Jaipur, Bodrum y Madeira. Según el análisis, el aumento responde al interés de viajeros que buscan experiencias vinculadas con naturaleza, bienestar, cultura y ambientes menos masificados.

El medio especializado Travel and Leisure catalogó a Limón como un destino que destaca por sus rutas entre la selva tropical, playas vírgenes y ambientes multiculturales. La publicación describió la zona como un corredor caribeño con riqueza ecológica, gastronomía aromática y ritmos afrocostarricenses que construyen un carácter propio.

Un corredor natural con bosques y canales

Travel and Leisure subrayó la importancia del Parque Nacional Tortuguero, un sitio accesible solo por bote o avión. Lo describió como un territorio de canales, lagunas y selva donde conviven especies como manatíes, jaguares y tortugas marinas. La revista destacó la temporada de anidación, entre junio y octubre, como una de las actividades más buscadas por los visitantes.

Más al sur, el Parque Nacional Cahuita ofrece senderos bajo la sombra de la selva y arrecifes coralinos que permiten observar vida marina. Ambos espacios consolidan a Limón como un destino que combina aventura, conservación y contacto directo con la biodiversidad.

Playas vírgenes y una costa diversa

La revista también mencionó playas como Playa Chiquita, Playa Negra y Punta Uva, conocidas por sus aguas claras, arenas distintivas y ambientes tranquilos. Estas zonas permiten desde prácticas de esnórquel hasta rutas para surfistas de diferentes niveles, con alternativas que van desde Playa Cocles hasta el desafiante punto de Playa Brava.

Limón se caracteriza por una identidad multicultural que mezcla influencias afrocaribeñas, indígenas y migrantes. Para Travel and Leisure, esta diversidad se refleja en sus sabores, su música y sus celebraciones. El Carnaval de Limón, en octubre, fue señalado como uno de los momentos en los que la cultura local muestra mayor dinamismo.

Una tendencia que marca el mapa de viajes para 2026

El ascenso de Limón en el ranking indica un giro en los intereses de viaje para 2026: personas que prefieren destinos auténticos, experiencias personalizadas y opciones fuera del circuito tradicional. La proyección internacional ofrece nuevas oportunidades para el turismo costarricense, siempre que se acompañe de prácticas responsables y de protección ambiental.