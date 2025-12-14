El Mundo

Un destino de Centroamérica fue elegido el más popular del mundo para 2026: destaca por sus selvas y playas vírgenes

Skyscanner destacó a una provincia costarricense como la líder del ranking global de destinos en tendencia para 2026

Por Jailine González Gómez
La llegada de turistas a Costa Rica sigue en descenso desde los principales mercados emisores, durante este año.
Limón, en Costa Rica, es el destino más popular del mundo para 2026. Su auge combina selvas tropicales, playas vírgenes y riqueza cultural.







Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

