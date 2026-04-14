Tuvalu declara emergencia por posible desabastecimiento de combustible ante impacto global de guerra en Oriente Medio

Tuvalu enfrenta riesgo de combustible por guerra en Oriente Medio. Otros países aplican cambios ante alza global de precios energéticos.

Una de las naciones más pequeñas del mundo, Tuvalu, declaró estado de emergencia este lunes 13 ante riesgos en el suministro de combustible. La medida responde al impacto internacional de la guerra en Oriente Medio.

El anuncio lo realizó el jefe de Estado, Tofiga Vaevalu Falani, mediante un comunicado oficial. La declaratoria se aplicará en la isla principal, Funafuti, por al menos dos semanas.

La decisión se tomó por la inestabilidad en los sistemas eléctricos y el riesgo en el abastecimiento de combustible. Ambos factores amenazan la continuidad de servicios esenciales en esa isla.

Funafuti concentra la mayor población del país. En ese territorio se ubica la capital y residen cerca de dos tercios de los 10.000 habitantes de Tuvalu.

El país mantiene un plan para migrar a un sistema eléctrico 100% solar para 2030. Sin embargo, aún depende en gran medida de combustibles fósiles. En 2021, destinó el equivalente a 70% del PIB a este rubro. Esa cifra bajó a cerca de 25%.

Impacto global del conflicto

La guerra en Oriente Medio, iniciada el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, generó efectos económicos a escala mundial.

Uno de los principales impactos es el aumento en el precio de los combustibles, vinculado a afectaciones en la producción y comercialización de petróleo. Este escenario obligó a varios países a ajustar sus políticas internas.

Algunas naciones impulsaron el transporte público gratuito para reducir el uso de automóviles. Otras adoptaron cambios laborales y energéticos.

En Nepal, el Gobierno anunció una modificación en la jornada laboral. El país pasó de una semana de seis a cinco días en oficinas públicas e instituciones educativas. Los horarios se fijaron de 9 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes.

Nepal cuenta con cerca de 30 millones de habitantes. No posee producción propia de petróleo. Depende de importaciones, principalmente desde India, lo que lo expone a variaciones del mercado internacional.

En Pakistán, autoridades establecieron transporte público gratuito durante el mes de abril. La medida surgió tras protestas y filas en estaciones de servicio. El precio del combustible subió 42,7% hasta $1,74 por litro.

En Egipto, el Gobierno redujo horarios comerciales y promovió el teletrabajo. En Etiopía, funcionarios no esenciales recibieron licencia para disminuir desplazamientos.

Las Filipinas declararon emergencia nacional. El país implementó subsidios a conductores, reducciones en servicios de ferry y una semana laboral de cuatro días para empleados públicos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.