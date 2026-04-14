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Tuvalu declara emergencia por posible desabastecimiento de combustible ante impacto global de guerra en Oriente Medio

La medida rige en Funafuti por dos semanas ante fallas eléctricas y riesgos en el suministro de combustible ligados al conflicto internacional

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Por O Globo / Brasil / GDA
Tuvalu enfrenta riesgo de combustible por guerra en Oriente Medio. Otros países aplican cambios ante alza global de precios energéticos.
Tuvalu enfrenta riesgo de combustible por guerra en Oriente Medio. Otros países aplican cambios ante alza global de precios energéticos. (Gabriella Jacobi/Wikimedia Commons)







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