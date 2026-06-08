Turista se lanzó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular: vea los videos

El incidente ocurrió en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú. Las autoridades actuaron de inmediato y expulsaron al visitante.

Un turista protagonizó un momento de alto riesgo en las Cataratas del Iguazú luego de lanzarse sobre una pasarela para intentar recuperar un celular que cayó al agua. El incidente ocurrió el sábado en el sector brasileño del parque y concluyó con la expulsión del visitante de la reserva natural.

El hecho quedó registrado en videos captados por otros turistas. En las imágenes se observa al hombre colgado de una baranda mientras trataba de alcanzar el dispositivo móvil que había caído al río.

La situación generó preocupación entre los visitantes. Sin embargo, fue controlada por los bomberos civiles encargados de vigilar los senderos y el acceso a la Garganta del Diablo, según informó el medio brasileño G1.

Tras el incidente, el Parque Nacional de Iguazú de Brasil emitió un comunicado en el que cuestionó la conducta del visitante. La administración recordó que está expresamente prohibido sobrepasar, trepar o sentarse sobre las barandas, tanto para tomar fotografías como para recuperar objetos.

🚨VEJA: Turista pula grade das Cataratas do Iguaçu para pegar celular que caiu na água. pic.twitter.com/wtSEKrxboJ — Central Reality (@centralreality) June 6, 2026

El parque explicó que los equipos de emergencia intervinieron de inmediato. Además, indicaron al turista cuáles son los procedimientos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones. Posteriormente, lo acompañaron hasta el final del recorrido y procedieron a expulsarlo del lugar.

Antes de cada excursión, los visitantes reciben instrucciones de seguridad elaboradas por los cuerpos de emergencia que operan de forma permanente en el parque. Entre las recomendaciones se establece que, si algún objeto cae al río o a las laderas, la persona debe informar a los bomberos para que evalúen un eventual rescate.

La administración enfatizó que los turistas no deben intentar recuperar objetos por cuenta propia. Según explicó, estas labores se realizan de forma coordinada entre bomberos, equipos de seguridad y, cuando resulta necesario, con apoyo de la Policía Militar.

Las autoridades señalaron que este protocolo protege la integridad de los rescatistas y también la seguridad del resto de visitantes.

Aunque el incidente ocurrió en el lado brasileño de las cataratas del Iguazú, desde la administración argentina del área protegida destacaron la importancia de mantener conductas responsables durante los recorridos.

📍 MISIONES



Un turista saltó al agua para recuperar su celular en las Cataratas del Iguazú: la decisión del Parque Nacionalhttps://t.co/QbEeWJeLXj pic.twitter.com/JYmTSzv5sP — bardeonews (@bardeonews) June 8, 2026

Los encargados recordaron que transitar por las pasarelas implica riesgos inherentes debido a la cercanía con los precipicios y a la altura de las barandas. También recomendaron no levantar a los niños durante el recorrido y mantener una actitud respetuosa hacia la naturaleza.

El Parque Nacional Iguazú figura entre los destinos turísticos más visitados de la región. Durante 2025 recibió cerca de 1.500.000 turistas, una cifra que refuerza la importancia de las medidas de prevención y seguridad.

Semanas atrás, el sitio fue escenario de una limpieza histórica. Durante el operativo, el caudal descendió hasta unos 500.000 litros por segundo, muy por debajo del promedio habitual de 1.500.000 litros por segundo.

La intervención permitió retirar más de 400 kilos de monedas acumuladas en el fondo del agua.

🚨 Perigo - Um turista foi flagrado pulando nas águas das Cataratas do Iguaçu para pegar um celular que deixou cair. A cena foi registrada por outros visitantes na manhã deste sábado (6), no lado brasileiro que fica em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.



Nas imagens, é possível… pic.twitter.com/nIODJHOtwA — g1 (@g1) June 6, 2026

La limpieza respondió a una práctica frecuente entre algunos visitantes que lanzan monedas al río como parte de un ritual asociado a la buena suerte, pese a que esta acción está prohibida.

Además de las monedas, los equipos retiraron botellas, tapas plásticas, pilas y dispositivos electrónicos que afectan el ecosistema de la reserva.

Los responsables del operativo explicaron que estos residuos generan contaminación y representan un riesgo para la fauna local, ya que algunos animales pueden confundirlos con alimento.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.