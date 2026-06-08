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Turista se lanzó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular: vea los videos

El hombre ignoró los protocolos de seguridad, se colgó de una pasarela para recuperar su teléfono y provocó la intervención de bomberos

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Por La Nación / Argentina / GDA
Foz de Iguazú (cataratas del Iguazú), las cataratas más grandes del mundo, Parque Nacional Iguazú, Patrimonio Mundial de la UNESCO, Brasil, América del Sur. (Foto de Michael Runkel / Robert Harding Premium / robertharding vía AFP).
El incidente ocurrió en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú. Las autoridades actuaron de inmediato y expulsaron al visitante. (MICHAEL RUNKEL/robertharding via AFP)







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