Turista desaparece tras ser arrastrada por la corriente en un río del Ártico

La mujer participaba en una excursión turística en el río Tuloma, en la península de Kola. Las autoridades rusas dieron por fallida la búsqueda e indiciaron al organizador

Por O Globo / Brasil / GDA
Una turista de Bielorrusia desapareció durante una actividad de flotación en hielo en el norte de Rusia. La investigación apunta a trajes térmicos vencidos y sin certificación.
Una turista de Bielorrusia desapareció durante una actividad de flotación en hielo en el norte de Rusia. La investigación apunta a trajes térmicos vencidos y sin certificación.







