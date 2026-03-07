El Mundo

Turista canadiense encontrada muerta en playa de Australia se ahogó tras ataque de dingo, según informe forense

El informe forense determinó que la joven canadiense murió por ahogamiento tras sufrir heridas asociadas a un ataque de dingos en la isla K’gari

Por O Globo / Brasil / GDA
Autoridades de Australia investigan la muerte de una turista canadiense hallada en una playa rodeada de dingos en la isla K'gari.
Autoridades de Australia investigan la muerte de una turista canadiense hallada en una playa rodeada de dingos en la isla K'gari.







