Turista canadiense encontrada muerta en playa de Australia se ahogó tras ataque de dingo, según informe forense

Autoridades de Australia investigan la muerte de una turista canadiense hallada en una playa rodeada de dingos en la isla K'gari.

La turista canadiense Piper James, de 23 años, murió por ahogamiento tras un ataque de dingos en la isla K’gari, en Australia. Así lo determinó el tribunal de medicina legal del estado de Queensland durante la investigación oficial del caso.

El cuerpo de la joven apareció el 19 de enero en una playa de la isla, antes conocida como Fraser Island, en la costa de Queensland. Las autoridades hallaron el cadáver con múltiples heridas cerca del agua.

Según el informe presentado, la causa de muerte fue ahogamiento relacionado con lesiones provocadas por un ataque de dingo o como consecuencia de este. La investigación judicial continúa abierta.

James acampaba en K’gari, una zona frecuentada por mochileros. El día del hallazgo, su cuerpo estaba en la orilla del mar rodeado por varios dingos, una especie de perro salvaje nativa de Australia.

En enero, la policía informó que la joven acampaba cerca del naufragio del barco Maheno, en la playa Seventy Five Mile.

La turista salió del campamento alrededor de las 5 a. m. con la intención de nadar. Menos de una hora después, dos hombres que circulaban en automóvil por la playa observaron entre 10 y 12 dingos alrededor de un objeto cerca de la línea de agua.

Los testigos alertaron de inmediato a las autoridades.

El inspector Paul Algie, del distrito de Wide Bay, explicó en ese momento que la escena encontrada resultó extremadamente traumática para quienes presenciaron el hecho.

La policía también indicó que el cuerpo presentaba múltiples heridas y marcas compatibles con mordidas de dingo. Además, los investigadores detectaron lesiones que interpretaron como posibles heridas de defensa.

En ese momento, las autoridades señalaron que era prematuro determinar la causa de muerte y que no podían confirmar si el fallecimiento ocurrió por ahogamiento o por el ataque de los animales.

Viaje por Australia

Piper James llegó a Australia en noviembre. La joven realizaba un viaje junto a una amiga cercana.

Antes de llegar a K’gari, ambas visitaron destinos turísticos como Bondi Beach, Manly, Cairns y las islas Whitsundays.

Desde inicios de diciembre de 2025, James vivía y trabajaba en la isla tras conseguir empleo en un albergue para mochileros. Mientras tanto, acampaba cerca de Woralie Road.

La policía informó que la amiga de la turista recibió apoyo psicológico tras el suceso.

Medidas tras la tragedia

Después del caso, el Servicio de Parques y Vida Silvestre de Queensland reforzó el patrullaje en la isla.

Las autoridades recordaron que K’gari es una zona salvaje. También pidieron a los visitantes mantener distancia de los dingos.

El inspector Algie explicó que estos animales tienen importancia cultural para los pueblos de las Primeras Naciones y para comunidades locales, pero advirtió que siguen siendo animales salvajes.

La ministra interina de Medio Ambiente y Turismo de Queensland, Deb Frecklington, calificó la muerte como una tragedia devastadora. También indicó que su departamento trabaja junto con la policía en la investigación.

Las autoridades canadienses confirmaron que brindan asistencia consular a la familia de Piper James. Además, expresaron condolencias por la muerte de la joven.

La policía australiana solicitó que posibles testigos o personas con imágenes de cámaras vehiculares contacten a las autoridades para aportar información sobre el caso.

