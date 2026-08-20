Trump declara la mayor ‘guerra económica’ contra Irán y amenaza a todo país que permita cualquier ayuda

Irán sostuvo que el estrecho de Ormuz solo se abrirá o cerrará por orden de Teherán tras las declaraciones de Donald Trump.

Madrid, España. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que iniciará contra Irán “la operación económica más devastadora jamás emprendida”, señalando “una guerra económica y un aislamiento sin precedentes” en el que la Casa Blanca infligirá “tremendas consecuencias económicas” a todo país que permita cualquier tipo de ayuda a Teherán desde sus instituciones y empresas.

“Anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno. Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes”, ha declarado en redes el magnate republicano.

En el mismo mensaje, ha amenazado con “tremendas consecuencias económicas” a todo Estado que “permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen algún tipo de ayuda a Irán”.

“Contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, empresas fachada: todo esto debe terminar ahora. Sabéis quiénes sois”, ha expresado, bautizando el anuncio como un “día D económico”, en alusión al desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, punto clave en las operaciones aliadas contra la ocupación nazi en Europa Occidental.

A renglón seguido y cambiando ya el tono intimidante de las anteriores líneas, Trump ha llamado a la colaboración de los demás países: “Necesitamos que todos nuestros aliados se unan a Estados Unidos para aislar y derrotar la amenaza iraní”, ha subrayado.

“Estos fanáticos están contra las cuerdas, y estas medidas históricas los debilitarán y les impedirán sembrar el terror en todo el mundo”, ha alegado, antes de concluir declarando que “Irán nunca tendrá un arma nuclear”.