El Mundo

Trump declara la mayor ‘guerra económica’ contra Irán y amenaza a todo país que permita cualquier ayuda

Donald Trump anunció una “guerra económica” y un aislamiento sin precedentes contra Irán. Conozca las amenazas a los países que ayuden a Teherán

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Irán sostuvo que el estrecho de Ormuz solo se abrirá o cerrará por orden de Teherán tras las declaraciones de Donald Trump.
Irán sostuvo que el estrecho de Ormuz solo se abrirá o cerrará por orden de Teherán tras las declaraciones de Donald Trump. (ATTA KENARE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IránConflicto en IránDonald Trumpsanciones
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.