Trump avisa al futuro líder supremo de Irán que ‘no durará mucho’ si no cuenta con el apoyo de Estados Unidos

“Va a tener que recibir nuestra aprobación”, dijo Trump

Por Europa Press
Trump pidió recrudecer las leyes anti migratorias.
“Lo que queremos (...) es asegurarnos de que no tenemos que volver a ocuparnos de Irán cada diez años", comentó Trump. (KENNY HOLSTON/AFP)







Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

