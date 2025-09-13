El Mundo

Tribunal de apelaciones avala decisión de Trump de revocar permisos migratorios temporales

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos pone fin al estatus legal temporal para 430.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, desestimando un recurso judicial

Por Europa Press
President Joe Biden's administration, US media reported, citing data collected by an immigration rights advocate. That has done little to allay fears among the country's estimated 14 million undocumented immigrants. Amid a lack of reliable information and fears of stepped-up raids, many undocumented immigrants have gone underground, with some even withdrawing their children from school, advocacy groups say. (Photo by STRINGER / AFP)
Una mujer lee un folleto entregado por un grupo de defensa de los inmigrantes con información sobre los derechos de los migrantes, en un vecindario de Washington, D. C., el 21 de marzo de 2025. (STRINGER/AFP)







