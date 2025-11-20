El Mundo

Tres calles de Latinoamérica entraron en la lista de las más ‘cool’ del mundo en 2025

‘Time Out’ destacó 31 vías urbanas en su ranking anual, con presencia de Brasil, México y Argentina. El ranking evaluó gastronomía, cultura, entretenimiento y vida comunitaria

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Time Out selecciona las 31 calles más geniales del mundo en 2025; en Latinoamérica destacan Río de Janeiro, Ciudad de México y Buenos Aires.
Time Out selecciona las 31 calles más geniales del mundo en 2025; en Latinoamérica destacan Río de Janeiro, Ciudad de México y Buenos Aires. [Imagen con fines ilustrativos] (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGLatinoaméricacallesranking
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.