Tres calles de Latinoamérica entraron en la lista de las más ‘cool’ del mundo en 2025

Time Out selecciona las 31 calles más geniales del mundo en 2025; en Latinoamérica destacan Río de Janeiro, Ciudad de México y Buenos Aires. [Imagen con fines ilustrativos]

Una selección mundial de Time Out, medio internacional especializado en cultura urbana, entretenimiento, ubicó a tres calles de América Latina entre las más cool del mundo en 2025. La clasificación consideró gastronomía, cultura, entretenimiento y vida comunitaria, según la revista.

El medio explicó que la selección buscó identificar calles que reflejan la vida cotidiana de cada ciudad. El proceso consideró vías donde se combinan comercio independiente, actividad cultural y presencia comunitaria. La revista indicó que priorizó lugares con experiencias locales genuinas, lejos de corredores comerciales estandarizados.

La evaluación final se basó en criterios como oferta gastronómica, calidad de los espacios públicos, diversidad de servicios, dinamismo social y conexión histórica con su entorno.

Time Out ubicó a Rua do Senado, en Río de Janeiro, como la calle más cool del mundo en 2025. La vía del centro histórico mostró un repunte urbano marcado por nuevos restaurantes, bares y espacios culturales. El listado resaltó la mezcla entre casas tradicionales y propuestas contemporáneas, además de sus sesiones de samba de los sábados, consideradas un elemento clave de la identidad local.

La segunda calle latinoamericana en aparecer fue Avenida Álvaro Obregón, en Ciudad de México, ocupando el puesto 15 del ranking.. El reporte indicó que este corredor del barrio Roma mantiene actividad permanente, con visitantes durante el día y la noche. Se destacó su combinación de cafeterías, galerías, restaurantes y espacios verdes, así como su importancia histórica desde el periodo del Porfiriato.

La tercera representante regional fue Defensa Street, en Buenos Aires, con el puesto global 24. La vía conecta Plaza de Mayo con Parque Lezama y se caracteriza por arquitectura neocolonial, mercados tradicionales y una oferta cultural amplia. El informe subrayó la relevancia del Mercado de San Telmo, los pasajes históricos y la presencia de arte público.

El listado global incorporó calles de Osaka, Porto, Chengdu, Montreal, Berlín y Nueva York, entre otras. Time Out definió cada vía como un resumen de la experiencia urbana local, con énfasis en vida comunitaria y comercio independiente.