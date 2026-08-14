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Tragedia familiar en Cali: Isabella, la otra trilliza de la familia Saavedra, fue encontrada fallecida bajo escombros

Ana es la única sobreviviente de una familia conformada por cinco personas. Otros parientes y amigos recolectan dinero tras perderlo todo.

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Terremoto en Colombia
Cientos de personas fallecieron tras el terremoto que damnificó distintas ciudades en Colombia. (JAIME SALDARRIAGA/AFP)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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