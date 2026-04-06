Tragedia en Pascua: árbol cae durante celebración en Alemania y deja tres fallecidos, incluido un bebé

Caída de árbol durante evento de Pascua en Alemania dejó tres fallecidos y varios heridos. Autoridades analizan causas del accidente.

Una tragedia durante una celebración de Pascua dejó tres personas fallecidas este domingo 5 de abril en la región de Schleswig-Flensburg, al norte de Alemania. El hecho ocurrió durante una actividad de búsqueda de huevos en una zona boscosa cercana a Satrup, en el municipio de Mittelangeln.

Las víctimas fueron una mujer de 21 años, su hija de diez meses y una adolescente de 16 años. Además, una joven de 18 años sufrió heridas graves. En el sitio participaban niños y adolescentes.

El accidente ocurrió poco después de las 11 a. m., hora local. Cerca de 50 personas asistían a la actividad. Entre ellas había residentes y funcionarios de un hogar para adultos mayores de la zona. La actividad se desarrollaba en un área forestal próxima a Satrupholm.

Según la policía, un árbol de unos 30 metros cayó de forma repentina. Las autoridades indicaron que las fuertes ráfagas de viento influyeron en el hecho.

Cuatro personas quedaron atrapadas bajo el árbol. La mujer y la adolescente fallecieron en el lugar. El bebé fue trasladado en helicóptero a un hospital en Kiel, donde murió por las heridas. La joven de 18 años también fue llevada en helicóptero a un centro médico. Otras personas sufrieron lesiones leves.

Equipos de emergencia brindaron apoyo psicológico a los asistentes. También recibieron atención los residentes del centro de larga estancia que participaban en la actividad.

El gobierno estatal de Schleswig-Holstein manifestó su pesar. El ministro presidente Daniel Günther, junto con las ministras Magdalena Finke y Aminata Touré, expresó que el hecho causó conmoción. Señalaron que una actividad de convivencia terminó de forma abrupta por la tragedia.

Las autoridades agradecieron la labor de los servicios de rescate. También enviaron mensajes de apoyo a las familias afectadas y a las personas heridas.

La policía mantiene abierta una investigación. El objetivo es determinar si el árbol presentaba daños estructurales o si existía algún tipo de señalización de riesgo en la zona.

Ese día, el Servicio Meteorológico Alemán emitió una alerta por vientos fuertes. Las velocidades se ubicaban entre 55 km/h y 75 km/h. En áreas expuestas, las ráfagas alcanzaban hasta 90 km/h.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.