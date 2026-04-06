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Tragedia en Pascua: árbol cae durante celebración en Alemania y deja tres fallecidos, incluido un bebé

Una actividad comunitaria en un bosque de Alemania terminó en tragedia tras la caída repentina de un árbol en medio de fuertes vientos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Caída de árbol durante evento de Pascua en Alemania dejó tres fallecidos y varios heridos. Autoridades analizan causas del accidente.
Caída de árbol durante evento de Pascua en Alemania dejó tres fallecidos y varios heridos. Autoridades analizan causas del accidente. (Canva stock/rimmabondarenko/kyoshino de Getty Images Signature)







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