Nueva York. Dos sistemas meteorológicos extremos azotan en simultáneo las costas este y oeste de Estados Unidos este jueves, empañando una de las jornadas de mayor movilidad del año por la celebración del feriado del Día de Acción de Gracias en ese país.

Según los registros matutinos de la plataforma de monitoreo aéreo FlightAware citados por CNN, más de 820 vuelos han sido cancelados y cerca de 500 presentan demoras en todo el país, sumándose a la jornada del miércoles que ya había dejado un saldo superior a las 6.500 demoras a nivel nacional.

El mayor impacto operativo se concentra en la costa este, donde una intensa tormenta costera avanza de sur a norte con lluvias torrenciales e inundaciones.

De acuerdo con reportes divulgados el miércoles por AFP, el sistema amenazaba con interrumpir el transporte aéreo y por carretera de hasta 80 millones de personas en uno de los momentos de mayor actividad vacacional de los estadounidenses.

En el ámbito meteorológico, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene bajo algún tipo de alerta climática a más de 200 millones de personas.

En la costa del Atlántico y el noreste de Estados Unidos, las ráfagas alcanzan este día velocidades de entre 80 y 120 kilómetros por hora, lo que ya deja más de 100.000 usuarios sin suministro eléctrico en Virginia y llevó a las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey a declarar el estado de emergencia.

La severidad de los vientos y las fuertes lluvias pronosticadas obligaron además a Nueva York a tomar la decisión histórica de posponer para este sábado el tradicional Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, que este año celebra su 100.ª edición.

“Después de una estrecha colaboración con nuestros socios de la ciudad y las distintas agencias, hemos tomado la decisión de trasladar la celebración de este año”, señaló la tienda por departamentos y patrocinadora del evento en un comunicado difundido por la alcaldía el miércoles.

El evento anual recorre casi cuatro kilómetros desde el Midtown de Manhattan hasta la tienda Macy’s en Herald Square, en la Calle 34, ruta que resultaba peligrosa ante la amenaza de ráfagas extremas para los globos gigantes tradicionales en el desfile.

Viajeros en fila el miércoles en el aeropuerto de La Guardia en Nueva York durante la oleada de viajes por la festividad de Acción de Gracias. (SELCUK ACAR/Anadolu via AFP)

Mientras el flanco frío del sistema descarga entre 8 y 15 centímetros de nieve húmeda en zonas del Medio Oeste como Misuri e Illinois, otro frente proveniente del Pacífico castiga la costa oeste.

El combinado de mareas máximas, oleaje y las lluvias intensas provocan desde el miércoles y este jueves inundaciones costeras desde el sur de California hasta el estado de Washington, lo cual causó incluso el colapso parcial de un muelle en el área de la bahía de San Francisco el miércoles.

Pese al caos en las terminales estadounidenses, las operaciones aéreas en Costa Rica transcurren con normalidad en las primeras horas de este jueves.

Tanto el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría como el Aeropuerto de Guanacaste en Liberia mantienen sus itinerarios matutinos a tiempo, en las rutas directas y de conexión hacia centros urbanos como Nueva York, Newark, Charlotte y Miami ante el riesgo de retrasos por efecto del mal tiempo en Estados Unidos.

De acuerdo con los pronósticos oficiales, el núcleo más severo de la tormenta oriental se desplazará hacia Nueva Inglaterra durante la tarde y noche de hoy, perdiendo intensidad gradualmente mañana viernes.

Se espera que las condiciones climáticas mejoren de forma generalizada hacia el sábado, despejando el panorama tanto para la reprogramación del desfile de Macy’s en Manhattan como para el retorno masivo de viajeros previsto para el domingo.