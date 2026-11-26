El empuje frío #5 ya provoca en Costa Rica ráfagas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora (km/h) en las zonas montañosas y al norte de Guanacaste, informó este jueves el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El fenómeno, que avanza por el norte de Centroamérica y el mar Caribe, ocasionará un incremento en la intensidad de los vientos sobre Costa Rica durante este jueves y modificará las condiciones del tiempo respecto a las observadas a inicios de semana.

El pronóstico del IMN anticipa ráfagas de entre 40 y 70 km/h cerca de las cordilleras.

Sin embargo, las primeras mediciones de la mañana ya registraban velocidades superiores, de hasta 90 km/h en sectores montañosos y del norte de Guanacaste.

El Instituto también prevé un incremento de la nubosidad en el Caribe y la Zona Norte, regiones donde podrían presentarse lluvias dispersas desde las primeras horas del día.

En el Valle Central, la nubosidad ingresará desde el norte y podría ocasionar lloviznas en los pasos de montaña. Por su parte, en las regiones del Pacífico predominarán las condiciones estables, con poca nubosidad y cielos parcialmente nublados, similares a los de los últimos días.

El país amaneció mayormente despejado, con excepción de la Zona Norte, donde predominaba la nubosidad.

El viento una sensación de más frescura será la tónica de este jueves en varios sectores del país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Precaución por fuertes vientos

Desde la noche del miércoles, el IMN había advertido sobre el ingreso del empuje frío número 5 y el aumento de la intensidad del viento durante este jueves.

En su aviso meteorológico, la institución recomendó extremar las precauciones en el Pacífico Norte y el Valle Central debido a la posibilidad de ráfagas fuertes.

También pidió evitar las quemas en lugares abiertos, pues las condiciones ventosas podrían provocar que el fuego se salga de control.

El Instituto recomendó a la población mantenerse informada mediante sus canales oficiales y consultar las actualizaciones del pronóstico del tiempo.