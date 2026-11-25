Las altas temperaturas marcaron el periodo comprendido entre el 11 y el 24 de noviembre en la mayor parte de Costa Rica, con registros que alcanzaron los 36,31 °C en San Mateo, en Alajuela, en el Pacífico Norte, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El informe detalla que el Pacífico Norte y el Pacífico Sur concentraron la mayor cantidad de récords durante ese lapso, con valores entre los 35 °C y 36 °C, los cuales representan los más altos de todo el territorio nacional en lo que va del mes de noviembre.

El IMN reportó que el termómetro alcanzó hasta 36,31 °C en Costa Rica entre el 11 y el 24 de noviembre. (IMN/Cortesía)

De acuerdo con la explicación del IMN, las temperaturas se ubicaron entre uno y dos grados por encima del promedio en algunos sectores, e incluso hasta cinco grados sobre lo normal, principalmente en el Pacífico Norte y el Valle Central.

El instituto señaló que este comportamiento responde a condiciones cálidas asociadas al fenómeno del Niño y pronosticó que estas temperaturas altas se mantendrán durante todo el periodo de la estación seca.

Registros por región

En el Pacífico Norte, detrás de San Mateo (36,31 °C), se ubicaron las estaciones de Sitio La Cruz con 35,24 °C, Pitahaya con 35,19 °C y Miel, en La Guinea, con 35,08 °C. También reportaron valores elevados Orocéiba (34,61 °C) y Guayabal (32,91 °C).

En el Pacífico Sur, el Sitio Arqueológico las esferas alcanzó los 35,94 °C y Coto 49 llegó a los 35,02 °C. En esa misma región, Pindeco registró 34,15 °C y Montecarlo marcó 30,03 °C.

Por su parte, en el Caribe Sur la estación de Sixaola reportó 34,63 °C y la del aeropuerto internacional de Limón (respaldo) marcó 32,29 °C, mientras que el volcán Turrialba registró 18,57 °C.

En el Caribe Norte, Caramba Farms Roxana alcanzó 33,92 °C y Rain Forest Braulio Carrillo llegó a 31,82 °C.

En el Pacífico Central, Muelle Herradura reportó 33,89 °C y Marina Pez Vela marcó 33,02 °C, en contraste con el cerro Buenavista, donde el termómetro llegó a 17,35 °C.

Finalmente, en el Valle Central, la estación de Cerro Juco registró un valor máximo de 23,40 °C.