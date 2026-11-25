Las altas temperaturas marcaron el periodo comprendido entre el 11 y el 24 de noviembre en la mayor parte de Costa Rica, con registros que alcanzaron los 36,31 °C en San Mateo, en Alajuela, en el Pacífico Norte, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
El informe detalla que el Pacífico Norte y el Pacífico Sur concentraron la mayor cantidad de récords durante ese lapso, con valores entre los 35 °C y 36 °C, los cuales representan los más altos de todo el territorio nacional en lo que va del mes de noviembre.
De acuerdo con la explicación del IMN, las temperaturas se ubicaron entre uno y dos grados por encima del promedio en algunos sectores, e incluso hasta cinco grados sobre lo normal, principalmente en el Pacífico Norte y el Valle Central.
El instituto señaló que este comportamiento responde a condiciones cálidas asociadas al fenómeno del Niño y pronosticó que estas temperaturas altas se mantendrán durante todo el periodo de la estación seca.
Registros por región
En el Pacífico Norte, detrás de San Mateo (36,31 °C), se ubicaron las estaciones de Sitio La Cruz con 35,24 °C, Pitahaya con 35,19 °C y Miel, en La Guinea, con 35,08 °C. También reportaron valores elevados Orocéiba (34,61 °C) y Guayabal (32,91 °C).
En el Pacífico Sur, el Sitio Arqueológico las esferas alcanzó los 35,94 °C y Coto 49 llegó a los 35,02 °C. En esa misma región, Pindeco registró 34,15 °C y Montecarlo marcó 30,03 °C.
Por su parte, en el Caribe Sur la estación de Sixaola reportó 34,63 °C y la del aeropuerto internacional de Limón (respaldo) marcó 32,29 °C, mientras que el volcán Turrialba registró 18,57 °C.
En el Caribe Norte, Caramba Farms Roxana alcanzó 33,92 °C y Rain Forest Braulio Carrillo llegó a 31,82 °C.
En el Pacífico Central, Muelle Herradura reportó 33,89 °C y Marina Pez Vela marcó 33,02 °C, en contraste con el cerro Buenavista, donde el termómetro llegó a 17,35 °C.
Finalmente, en el Valle Central, la estación de Cerro Juco registró un valor máximo de 23,40 °C.