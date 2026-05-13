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Tiroteo en el Senado de Filipinas; legislador requerido por Corte Penal Internacional se resiste a arresto

El Senado de Filipinas vivió un tiroteo en su interior, en el que se encuentra senador filipino denunciado por sus acciones durante represión de Duterte.

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Por Europa Press
(Archivo) El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte comparece por primera vez ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) tras su detención.
(Archivo) El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte comparece por primera vez ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) tras su detención. (TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL/TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL)







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