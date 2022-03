Desempleados de España van al campo en pos de trabajo

- Fuente de Piedra, con 16 hectáreas, provee una posibilidad de trabajo temporal a personas sin empleo. | AFP. (Jorge Guerrero)

Alameda, España. AFP. Con las mismas manos con las que por muchos años serró y construyó muebles de madera, Antonio Sánchez empuña una azada y recoge espárragos de los campos que rodean su pueblo, Alameda, en el caluroso y empobrecido sur de España.

“Tenía una empresa y la tenía desde hace 35 años... Como la crisis se me ha llevado todo, me he ido al campo”, explica Antonio, de 58 años, piel bronceada y bigote.

El trabajo allí es “muy distinto”: “al aire libre, con mosquitos... Es un trabajo muy duro. No es como trabajar en las fábricas”, dice.

Como muchos españoles, Antonio vio cómo su negocio se hundía en el 2011 tras el estallido en el 2008 de la burbuja inmobiliaria que se gestó en la década anterior.

- Un trabajador sacia su sed en el huerto Fuente de Piedra. | AFP. (Jorge Guerrero)

Ahora ha encontrado su salvación en el que ha sido tradicionalmente el principal activo de la región: el campo.

Opción laboral. El Ayuntamiento de Alameda, provincia de Málaga, ha impulsado este año los “huertos sociales” con una inversión de 60.000 euros con los que alquila 16 hectáreas de tierra y paga a desempleados para que cultiven ajos, espárragos y melones para la venta.

En medio del calor veraniego, la cosecha empieza a florecer, mientras en el Ayuntamiento se celebra un sorteo para determinar quién dispondrá durante unas semanas de un trabajo remunerado.

Málaga, en la Costa del Sol, tiene una de las tasas de desempleo más altas en España, cerca del 37%, muy por encima del 27% general.

“El Ayuntamiento, en la situación en la que nos encontramos, tiene pocos recursos para generar empleo. Pero no podemos estar cuatro años diciendo: ‘no tengo, no te puedo ayudar’”, expresa el alcalde de Alameda, Juan Lorenzo Pineda, del partido de izquierdas IU.

“Lo que pretendemos es poner en valor los recursos de los que disponemos, y el recurso del que sobre todo disponemos es el suelo agrícola”, declara.

La iniciativa ha creado este año trabajo durante varias semanas para 35 personas. Un proyecto de momento pequeño que esperan que vaya creciendo con los años.

“La agricultura antes del boom inmobiliario fue un recurso muy importante en nuestra comarca, y en cierta medida ha sido abandonado porque se hizo una apuesta por la construcción. Entendemos que si ha caído la construcción, hay que volver a recuperarlo”, explica el alcalde Pineda.