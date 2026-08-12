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Terremoto en Colombia: rescatistas buscan a 260 personas entre escombros

El terremoto de magnitud 7,4 en Colombia dejó 240 fallecidos, 1.679 heridos y 222 desaparecidos. Rescatistas buscan a 260 personas atrapadas bajo los escombros

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Este edificio colapsó en la ciudad de Manizales, tras el violento sismo que sacudió Colombia este 10 de agosto.
Colombia registra 190 fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4. Equipos de emergencia mantienen la búsqueda de cientos de personas. (GIOVANNY GALVEZ/AFP)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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