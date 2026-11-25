Quito, Ecuador. Ecuador sigue “trabajando en conjunto” con Estados Unidos para “atacar” a organizaciones criminales, dijo el miércoles el ministro de Interior ecuatoriano, John Reimberg, al referirse a la presunta suspensión de operaciones militares por una investigación de abusos de fuerza.

Según el periódico The New York Times y la revista The Atlantic, el gobierno de Donald Trump investiga supuestas violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas ecuatorianas, lo que ha pausado los operativos conjuntos en el país sudamericano.

Los medios citan una operación entre Ecuador y el Comando Sur estadounidense en la provincia de Manabí (suroeste) en la que, según el gobierno ecuatoriano, fue abatido alias “Charlie”, un operador logístico y financiero de redes del narcotráfico.

El 23 de septiembre, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, compartió imágenes en X sobre la operación que mostraban una camioneta acribillada y tres personas ensangrentadas rodeadas de uniformados.

“Seguimos trabajando en conjunto para atacar a las estructuras criminales”, señaló Reimberg al ser cuestionado sobre estas publicaciones en una entrevista con Radio Centro Ecuador.

El gobierno de Noboa intenta doblegar, con el apoyo de Estados Unidos, las poderosas organizaciones criminales del país, que operan principalmente en regiones costeras.

Se estima que el 70% de la cocaína producida en Colombia y Perú pasa por Ecuador.

En marzo de este año, el presidente anunció operaciones conjuntas con Washington contra el narco.

La ofensiva ha incluido bombardeos estadounidenses en el Pacífico contra barcos pesqueros señalados de abastecer de combustible a lanchas del narco.

“Quieren que se dañen estas relaciones que han dado tantos resultados positivos. Vamos a seguir trabajando, tenemos un plan de trabajo con ellos”, agregó Reimberg.

El ministro destacó que la visita del secretario de Defensa, Pete Hegseth, la semana pasada a Quito es muestra de la relación cercana con su aliado.

Hegseth y Noboa abordaron “las operaciones que se realizan en el territorio, cuáles son los siguientes pasos, qué requerimos (...) para atacar las economías criminales”, dijo Reimberg.