El Mundo

Sube a 90 el saldo de muertos por las inundaciones en Vietnam

Las lluvias han azotado intensamente varias zonas desde finales de octubre

EscucharEscuchar
Por AFP.
Inundaciones en Vietnam
60 de los muertos desde el 16 de noviembre se registraron en la provincia central de Dak Lak. (DUC THAO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
InundacionesVietnamMuertos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.